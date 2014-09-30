به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه های «دوشنبه های نقد تئاتر» کانون ملی منتقدان تئاتر ایران و در راستای گسترش کمی و کیفی نقد حضوری و تئاتر، نشست نقد و بررسی نمایش «فرجام سفر طولانی طوبی» به نویسندگی علیرضا نادری و کارگردانی سید محسن حسن زاده پس از اجرای این نمایش، روز دوشنبه 7 مهر 1393 در تالار چهارسوی مجموعه تئاترشهر برگزار شد.

در این نشست مهرداد رایانی مخصوص، مهدی یاورمنش و عرفان پهلوانی از منتقدان کانون ملی منتقدان تئاتر ایران نمایش «فرجام سفر طولانی طوبی» را نقد و بررسی کردند و شماری از علاقه مندان به فرهنگ و هنر و عوامل نمایش نیز حضور داشتند.

مهرداد رایانی مخصوص در این نشست گفت: این نمایش مرا به سال های آغازین دهه شصت و نمایش هایی که در آن دوران می دیدم برد. این متن بسیار عقب است؛ جدا از این که داستان نمایش کمی دیر شروع می شود و به قولی ویندوزش دیر بالا می آید، به نظر من مناسبات نمایشنامه هم مناسبات امروزی نیست. مناسبات امروزی با آمدن پدیده هایی مانند Viber و Instagram کمی تغییر کرده است. این نمایش برای من کمی نوستالژیک بود. یاد «قیصر» و کیمیایی و خان و خان بازی و تیغ ابریشم افتادم. من احساس می کنم مناسبات این متن مناسبات امروزی نیست.

وی ادامه داد: شاید بهترین چیزی که مرا جذب این نمایش می کرد، مامور پلیس بود؛ خیلی جالب بود که در سایه رویدادها قرار داشت و تنها کار او نواختن ویولون بود و کاری به کار دیگران نداشت. به جای این که ایجاد نظم یا رسیدگی کند، کناری ایستاده است و سازش را می زند. شاید اگر کارگردان از این زاویه نگاه وارد ماجرا می شد و با نسبت های الانی با تماشاگر ارتباط برقرار می کرد بهتر بود. یک جاهایی کارگردانی تلاش کرده است تا در روبه رویی با این متن دشوار، تماشاگر را نزدیک به الان کند و نمونه اش استفاده از سکویی است که در صحنه به کار برده شده است و از آن کاربری های مختلف استخراج می شود تا ما بتوانیم یک دریافت امروزی تر داشته باشیم. اما متن راه نمی دهد و خیلی عقب است.

محسن حسن زاده، کارگردان نمایش «فرجام سفر طولانی طوبی» گفت: ما در این نمایش از یک فرهنگ و یک سری خرده فرهنگ و از یک گویش سخن می گوییم؛ از یک شکل رابطه بین آدم ها و از یک جغرافیایی که مسلما بر روی این فرهنگ تاثیر گذاشته است. از یک شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که بر روی این فرهنگ تاثیرگذار بوده است. من معتقدم که مناسبات این اثر که مهرداد رایانی به آن اشاره کردند در اصل تغییری نکرده است و تا امروز ثابت مانده است. ما در این اثر به نوعی به معرفی این فرهنگ هم می پردازیم.

مهرداد رایانی مخصوص در ادامه صحبت¬های خود به اهمیت و جایگاه دراماتورژی در تئاتر روز دنیا اشاره کرد و گفت: باید هنگامی که به سراغ نمایشنامه هایی که در گذشته نوشته شده اند می رویم، مناسبت های آن آثار را امروزی کنیم و به دراماتورژی آن آثار بپردازیم.