تاثير منفي بي سوادي در بهداشت و كسب مهارت هاي اجتماعي

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده صبح امروز در اجلاس روساي آموزش و پرورش خوزستان اظهار كرد: بحث سوادآموزی اولین اولویت برنامه توسعه آموزش و پرورش خوزستان است که در این راستا طی جلسات مختلف صحبت های فراوانی با روسای ادارات آموزش و پرورش داشته ایم. سوادآموزی فراتر از یک مسئله آموزشی یا یک پدیده آموزشی در نظام آموزشی ماست.



وی افزود: سوادآموزی یک پدیده فرهنگی، اجتماعی و ملی است و هر تلاشی در این زمینه صورت بگیرد در واقع تلاشی برای ترمیم آسیب های اجتماعی آن است. آسیبی که به شکل تک عاملی نمی توان عوامل پیدایش آن را پیدا کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: رفع بی سوادی صرفا در قالب اداری ما نمی گنجد بلکه اولین اقدامی که باید در این راه صورت بگیرد این است که ذهن جامعه درگیر این موضوع فرهنگی، اجتماعی و ملی شود.

تقی زاده با بیان اینکه رفع بی سوادی یک همت عمومی ویژه و ملی می طلبد گفت: عوامل جغرافیایی، اقلیمی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی از علل به وجود آمدن پدیده بی سوادی هستند. اگر همه علت های بی سوادی را کنار بگذاریم اینکه در طول تاریخ جامعه معاصر ما، آموزش و پرورش به عنوان اولویت اول جامعه های ایرانی ما نبوده خودش علت بزرگی است.

وی عنوان کرد: یک سوم جامعه بی سوادان خوزستان والدین دانش آموزان هستند و تا زمانی که نتوانیم مشکلات را در این زمینه حل کنیم به خوبی نمی توانیم فرآیند تعلیم و تربیت را از مدرسه، جامعه و خانواده به خوبی دنبال کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در پايان گفت: پديده بي سوادي تاثير منفي و مخربي در نظام آموزشي، بهداشت و كسب مهارت هاي اجتماعي دارد. متاسفانه بي سوادي وضعيت نگران كننده اي را براي خوزستان به وجود آورده است به گونه اي كه بيش از 15 درصد جمعيت استان بي سواد مطلق هستند. همچنين نزديك به 50 درصد از جمعيت استان تحصيلات پايين تر از سوم راهنمايي دارند.