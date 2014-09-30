محمد خان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هیئت کونگ فوی استان قم پیشنهاد برگزاری جشن تجلیل از ورزشکاران سادات در قم را به اداره کل ورزش و جوانان قم داد و پس از موافقت اداره کل ورزش و جوانان مقرر شد این مراسم در شب عید سعید غدیر خم در قم برگزار شود.
وی اظهار داشت: این مراسم تجلیل متعلق به همه ورزشکاران است و تنها مختص ورزشکاران زیر مجموعه هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی نیست و روز 20 مهرماه مصادف با شب عید سعید غدیر در خانه کونگ فوی استان قم واقع در شهرک پردیسان قم برگزار میشود.
رئیس هیئت هنرهای رزمی و کونگ فو قم افزود: به منظور شناسایی ورزشکاران سادات در رشتههای مختلف ورزشی، با هیئتهای ورزشی قم مکاتبه کردهایم و پس از دعوت از ورزشکاران از میان ورزشکاران سادات حاضر در مراسم، برای 50 نفر جوایزی به رسم یادبود در نظر گرفته شده است.
خان احمدی بیان داشت: این مراسم تقدیر در راستای گرامیداشت مقام ائمه اطهار به خصوص حضرت علی(ع) برگزار میشود و در بالا بردن روحیه معنوی ورزشکاران سادات ما، نقش موثری ایفا کرده و میتواند پایه گذار حرکتهای فرهنگی بیشتر در هیئتهای ورزشی باشد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره وضعیت فعالیت خانه کونگ فوی استان قم عنوان کرد: خانه کونگ فو در حال حاضر به صورت دو شیفته صبح و عصر مشغول به کار است که بانوان رزمی کار نیز در همین سالن، تمرینات خود را برگزار میکنند.
رئیس هیئت هنرهای رزمی و کونگ فو قم تصریح کرد: با توجه به فضای خانه کونگ فو و نیز تامین هزینههای هیئت هنرهای رزمی استان قم، بخشی از فضای این سالن در اختیار رشتههای ژیمناستیک، کاراته و بدنسازی و پرورش اندام قرار گرفته است به ویژه اینکه کونگ فوکاران نیز میتوانند از امکانات بدنسازی در این سالن استفاده کنند و از مراجعه به باشگاههایی خارج از فضای خانه کونگ فو بینیاز شوند.
خان احمدی درباره حضور ورزشکاران قم در مسابقات قرآنی فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو خاطرنشان کرد: کونگ فو کاران قمی موفق شدند در مسابقات قرآنی فدراسیون هنرهای رزمی کشور مقام سوم را به دست آوردند که این امر نشان دهنده نگاه مثبت ورزشکاران قمی در عرصه فرهنگی در سطح کشور است.
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