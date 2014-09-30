چهارمین جشنواره رسول آفتاب فراخوان داد/ «فتنه اسلام در برابر اسلام» موضوع ویژه جشنواره

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره ادبی مردمی رسول آفتاب در سه بخش داستان، خاطره، عکس و کاریکاتور و با موضوع فتنه اسلام در برابر اسلام (صف آرایی اسلام آمریکایی در برابر اسلام ناب محمدی (ص)) فراخوان خود را منتشر کرد.

بر اساس این فراخوان و در این دوره از این جشنواره آثاری در چهار قالب داستان، خاطره، عکس و کاریکاتور که با موضوع اسلام ناب محمدی، اسلام آمریکایی و جلوه‌های آن شامل اسلام تکفیری، اسلام لائیک، اسلام وهابیگری، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد، اسلام جهل و خرافه پرستی، اسلام سرمایه‌داری مدرن و پول پرستی و اسلام تحجر و مقدس نمایی. داوری می‌شوند.

بر اساس این فراخوان هر شرکت کننده می‌تواند در این هر بخش از جشنواره هر تعداد اثر که تمایل دارد ارسال و در معرض داوری قرارشان دهد.

برای این منظور آثار باید صرفا به نشانی الکترونیکی info@rasouleaftab.ir وحداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری ارسال شود.

مراسم اختتامیه در نیمه اول دی ماه 93 مقارن با سالگرد حماسه 9 دی برگزار خواهد شد.