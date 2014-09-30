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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۸

چهارمین جشنواره رسول آفتاب فراخوان داد/ «فتنه اسلام در برابر اسلام» موضوع ویژه جشنواره

چهارمین جشنواره رسول آفتاب فراخوان داد/ «فتنه اسلام در برابر اسلام» موضوع ویژه جشنواره

فراخوان دریافت اثر چهارمین جشنواره ادبی رسول آفتاب با موضوع ویژه «فتنه اسلام در برابر اسلام» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره ادبی مردمی رسول آفتاب در سه بخش داستان، خاطره،  عکس و کاریکاتور و با موضوع فتنه اسلام در برابر اسلام (صف آرایی اسلام آمریکایی در برابر اسلام ناب محمدی (ص)) فراخوان خود را منتشر کرد.

بر اساس این فراخوان و در این دوره از این جشنواره آثاری در چهار قالب داستان، خاطره،  عکس و کاریکاتور که با موضوع اسلام ناب محمدی، اسلام آمریکایی و جلوه‌های آن شامل اسلام تکفیری، اسلام لائیک، اسلام وهابیگری، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد، اسلام جهل و خرافه پرستی، اسلام سرمایه‌داری مدرن و پول پرستی و اسلام تحجر و مقدس نمایی. داوری می‌شوند.

بر اساس این فراخوان هر شرکت کننده می‌تواند در این هر بخش از جشنواره هر تعداد اثر که تمایل دارد ارسال و در معرض داوری قرارشان دهد.

برای این منظور آثار باید صرفا به نشانی الکترونیکی info@rasouleaftab.ir وحداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری ارسال شود.

مراسم اختتامیه در نیمه اول دی ماه 93 مقارن با سالگرد حماسه 9 دی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2380906

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