ساماندهی توزیع آرد و افزایش نظارتها بر پخت نان در فردیس

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور در جلسه كميته گندم، آرد و نان شهرستان فردیس که پیش از ظهر امروز در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد، بر ساماندهی توزیع آرد در این شهرستان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه توزیع آرد باید با دقت ویژه ای انجام شود، گفت: با ساماندهی توزیع آرد در این شهرستان عدالت نیز رعایت شده و تمامی نانوایی‌ها به صورت یکسانی از سهمیه آرد برخوردار خواهند شد.



وی ضمن تاکید بر ارتقاء کیفیت نان ادامه داد: با توجه به اینکه نان از مصارف اصلی جامعه است باید از كيفيت بهداشتی بالایی برخوردار باشد.



فرماندار فردیس عمده ترین مسائل و مشکلات نانوایی های فعال در شهرستان را کیفیت ضعيف پخت نان، عدم نظارت اتحادیه نانوایان بر فعالیت نانوایی ها،استفاده از نمك های غير مجاز، جوش شيرين و كم فروشی وگران فروشی نام برد.

کم فروشی و گران فروشی در نانوایی های فردیس



مهرور گفت: آرد و نان يك محصول حياتی است و هيچ جايگزينی ندارد و بايد با دقت و نظارت كامل امور آرد و نان شهرستان رصد و برای برطرف کردن مشكلات، اهتمام جدی صورت پذیرد.



این مسئول یادآور شد: ارائه آمار دقیق از تعداد واحدهای نانوایی شهرستان، بازرسی و نظارت بر وضعیت پخت نان و همچنین بررسی وضعیت پروانه کسب این واحدها از سوی اتحادیه می تواند کمیته تشکیل یافته را برای برنامه ریزی دقیق و نظارت راهبردی یاری دهد.



فرماندار شهرستان فردیس از ادارات صنعت، معدن و تجارت، بازرسی استان و شهرستان، بازرسی اصناف، شبکه بهداشت و درمان و سایر دستگاههای متولی خواست بازرسی های مداوم و نظارت مجدانه بر نانوایی های شهرستان را در اولویت کاری خود قرار دهند.