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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۷

با حضور رئیس سازمان مدارس علوم معارف کشور/

دبیرستان علوم معارف اسلامی صدرا شهرستان بیرجند افتتاح شد

دبیرستان علوم معارف اسلامی صدرا شهرستان بیرجند افتتاح شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از افتتاح دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی شهرستان بیرجند ارموز با حضور مسئولان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح دبیرستان علوم معارف اسلامی صدرا شهرستان بیرجند، اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه در استان از سال 1389 آغاز شده است.

حجت الاسلام کاظم لطفیان با بیان اینکه اعتبار این پروژه از محل اعتبارات استانی تامین شده است، افزود: زیربنای این پروژه سه هزار متر مربع است که در این پروژه یک هزار و 600 مترمربع محوطه سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این پروژه سه هزار متر مربع خاکبرداری انجام شده است، تصریح کرد: احداث سالن اجتماعات و نمازخانه در این مدرسه ضروری است.

 وی با اشاره به اینکه هدف از راه اندازی این مدارس تقویت باورهای دینی دانش آموزان است، عنوان کرد: عملکرد این مدرسه در سال گذشته خوب ارزیابی شده به طوریکه در سال گذشته دانش آموزی از این مدرسه رتبه 55 کنکور را کسب و در دانشگاه علوم قضایی تهران پذیرفته شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه در دوران تحصیل در مدارس صدرا کارهای فکری عمیقی صورت می‌گیرد، بیان داشت: بزرگترین ثمره مدرسه علوم و معارف اسلامی حضور داوطلبانه دانش‌آموزان در مراسم مذهبی است.

لطفیان بیان کرد: بسیاری از خانواده‌ها علاقمند تحصیل فرزندانشان در محیط ارزشی و معنوی مدارس صدرا هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: ويژگي بارز دانش آموزان معارف، فراگيري معارف ديني و عمل به آن است.

 

کد مطلب 2380911

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