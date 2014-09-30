خدمت وظیفه سربازی 24 ماه شد / پرونده فوتبالیست ها به دادگاه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی کمالی حانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح امروز ظهر طی نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به قوانین جدید پیرامون مدت زمان سربازی از سال آینده، اظهار داشت: به موجب ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 90 مجلس مدت خدمت دوره ضرورت سربازی از سال آینده 24 ماه خواهد بود و در صورتی که مشمولان مازاد و یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستاد کل نیروهای مسلح می تواند آن را کم یا زیاد کند.

وی گفت: با توجه به کاهش موالید و ضرورت برنامه ریزی جهت افزایش جمعیت کشور و همچنین به منظور تامین بخشی از متخصصین مراکز دولتی مدت خدمت دوره ضرورت برای مشمولین اعزامی سال 94 به بعد 24 ماه تعیین شده است لذا کسانی که تا پایان سال 93 به خدمت اعزام شده یا بشوند مدت خدمت آنان برابر مقررات فعلی خواهد بود.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اجرایی ساختن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا در خصوص افزایش جمعیت کشور تصریح کرد: طبق قانون نیز مدت خدمت مشمولین متاهل 3 ماه و به ازای هر فرزند نیز 3 ماه کسر می شود.

سردار کمالی اضافه کرد: با توجه به سختی خدمت در مناطق عملیاتی و محروم و بد آب و هوا از این پس مدت خدمت در مناطق عملیاتی و امنیتی به مدت سه ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا به مدت 2 ماه کسر می شود.

وی خاطرنشان کرد: با عنایت به این مصوبات مشمولان غایبی که تا پایان شهریور سال 94 خود را جهت انجام خدمت سربازی معرفی یا به خدمت اعزام می شوند می توانند از کسر خدمت برخوردار شوند لذا این بهترین فرصت برای مشمولین غایب است که خود را معرفی و تکلیف خدمت نظام وظیفه خود را روشن کنند. البته این نکته ضروری است که کسر خدمت شامل کسانی خواهد شد که از 93.7.19 به خدمت سربازی اعزام شوند.

سخنگوی امور مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: به همه جوانان و خانواده هایی که مشمول غایب دارند توصیه می شود که از این فرصت استفاده کرده و تکلیف نظام وظیفه خود را روشن کنند.

سردار کمالی با اشاره به حواشی اخیر بابت جعل و دسیسه برای دریافت کارت پایان خدمت برخی فوتبالیست ها، گفت: هر سال صدها هزار کارت پایان خدمت، معافیت یا برگ معافیت موقت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی ناجا صادر می شود که این کارت ها یا معافیت های تحصیلی بر اساس مدارک و اسنادی که از سوی مراکز مختلف از جمله سازمان ثبت احوال، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و نیروهای مسلح و ... اعلام می کنند، صادر می شود.

وی ادامه داد: گاهی اوقات افراد سودجو و فرصت طلب در یکی از این فرآیندها نفوذ کرده و با جعل مدارک یا تبانی باعث می شوند کارت هایی که صادر می شود مبنای قانونی نداشته باشند که برابر مقررات هر گاه سازمان وظیفه عمومی متوجه شود که کارتی برخلاف مقررات صادر شده می تواند آن را ابطال و وضعیت افراد را مجددا بررسی کند.

کمالی با تاکید بر اینکه هر ساله بعضی از این باندها شناسایی و با آنان برابر مقررات رفتار می شود، گفت: در اوایل سال جاری مشاهده شد که تعدادی از ورزشکاران فوتبالیست با جعل و دسیسه موفق به اخذ کارت معافیت شده اند که پرونده آنان در سیر مراحل بررسی قرار دارد.

سردار کمالی با بیان اینکه این تعداد از ورزشکاران فوتبالی حدود 120 نفر بوده اند و با توجه به مدارکشان به 5 دسته تقسیم شده اند، افزود: 28 نفر از فوتبالسیت ها مدارک معافیتشان پس از بررسی به تایید رسید و می توانند به فعالیت های گذشته خود ادامه دهند، اما 26 نفر از این تعداد نیز پس از بررسی وضعیتشان کارت معافیت آنها ابطال شد و این افراد به هیچ عنوان حق فعالیت در باشگاهها را ندارند و بایستی به خدمت اعزام شوند و همچنین در دسته سوم پس از بررسی های انجام شده مشخص شد 12 نفر خودشان را برای انجام خدمت سربازی معرفی نکرده اند که طبق قانون نیز این افراد حق فعالیت در باشگاهها را نداشته و در اسرع وقت جهت تعیین تکلیف خود باید به سازمان وظیفه عمومی ناجا معرفی شوند.

وی ادامه داد: دسته چهارم که تعداد آنها 35 نفر است از جمله کسانی هستند که مدارک آنها هم اکنون در حال بررسی است و حداکثر تلاش صورت می گیرد تا نیم فصل بازیهای فوتبال کار بررسی مدارک این افراد به اتمام برسد و پرونده آنها مختومه شود. همچنین در دسته آخر نیز تعداد 19 نفر به دلیل ناقص بودن اطلاعات فردی و مشخصات اسمی هنوز مدارک آنها شناسایی نشده و در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه ستاد کل می تواند ارفاقی برای کسانی که کارتشان ابطال و یا خودشان را برای انجام خدمت سربازی معرفی نکرده اند، لحاظ کند، گفت: این افراد از حیث نظام وظیفه بایستی به خدمت اعزام می شدند که با توجه به صلاحدید و ارفاقی که ستاد کل برای آنها در نظر گرفته است اگر فدراسیون فوتبال تقاضا کند به آنها اجازه بازی در تیم های نظامی با حقوق سربازی داده خواهد شد.

سردار کمالی با اشاره به نحوه برخورد با کسانی که نسبت به جعل مدارک معافیت اقدام کرده اند، تصریح کرد: این افراد از حیث جرمی که انجام داده اند به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی خواهند شد تا به جرم آنها رسیدگی شود و همچنین کسانی که در بیرون یا داخل نیروهای مسلح در این رابطه کوتاهی داشته یا جرمی مرتکب شده اند به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه کوچکترین کوتاهی پذیرفته نیست و اغماضی صورت نخواهد گرفت. البته بعضی از رسانه ها دوست دارند تنور این موضوع همچنان داغ باشد لذا هر روز شایعات مختلفی را پخش و با گمانه زنی اسم افرادی را وارد می کنند که تاکید ما به این رسانه ها این است که با آبروی افراد بازی نکنند و جو را در خصوص کارت های معافیت و پایان خدمت آلوده نکنند چون تخلفات در این زمینه بسیار محدود است.