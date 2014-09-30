به گزارش خبرنگار مهر، دكتر انوشیروان محسنی بندپي روز سه شنبه در اجلاس روسای دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور، گفت: با اجراي طرح تحول نظام سلامت در كشور رشد ساماندهی تعرفه‌ها را در بخش ويزيت و هتلينگ شاهد هستيم.

وي در ادامه افزود: با اجراي طرح تحول نظام سلامت 7 بسته خدمتي با هدف كاهش پرداختي از جيب مردم ارائه شده است.

مديرعامل سازمان بيمه سلامت با اشاره به اجرایی شدن کتاب ارزش نسبی سلامت در سال 93 گفت: با اجرایی شدن این کتاب ضمن رعایت اصل تعادل منابع و مصارف، و قیمت گذاری واقعی، از پرداختهای غیر قانونی جلوگیری می شود.

محسنی بندپی افزود: با اجرای مفاد این کتاب بیش از 1700 خدمت، قیمت گذاری و ساماندهی خواهد شد و امکان حذف و برخورد قانوني با اضافه دريافتي براي بيش از 1700 كد صورت می گيرد.

وي از راهكارهاي اصلاحي و پيشگيرانه اين طرح به ابلاغ هرچه سريعتر راهنماي باليني مصوب از سوي سياستگذاران سلامت به منظور ايجاد امكان نظارت بر كميت و كيفيت ارائه اين خدمات اشاره كرد و افزود: توليد يك نرم‌افزار نقشه معنوي و ايجاد انطباق بين كدينگ ملي 6 رقمي از ديگر راهكارها است.

مديرعامل سازمان بيمه سلامت در ادامه گفت: بازنگري و به روز رساني فهرست تعهدات بيمه پايه سلامت بر مبناي ارزشهاي نسبي جديد، ديگر موارد اصلاحي و پيشگيرانه اين طرح است.

محسنی بندپي با اشاره به اجراي همزمان دستورالعمل اجرايي ماده 17 قانون بيمه همگاني خدمات درماني و تبصره 1 بند «و» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: براساس اين ماده قانوني كليه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت مؤظف به همكاري با سامانه جامع و همگاني سلامت و انعقاد قرارداد همكاري با سازمانهاي بيمه‌گر پايه هستند.

وي از ديگر راهكارهاي اصلاحي و پيشگيرانه به تعيين معيارها و اعمال «اولويت‌بندي خدمات سلامت» در تدوين فهرست خدمات پايه سلامت اشاره كرد و تاکید کرد: باید در راستاي تعادل منابع و مصارف با هدف ارتقاء دسترسي و بهره‌مندي اقشار محروم و رعايت عدالت در برخورداري از خدمات سلامت كوشا باشيم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به تقويت سازو كارهاي نظارتي موجود، بر برخورد قاطع قانوني با آن گروه از ارائه‌دهندگان خدمات سلامت كه به رغم اجراي ارزش‌هاي نسبي جديد به دريافت‌هاي غيرقانوني خود ادامه دهند، تاكيد کرد.

محسنی بندپي در پايان گفت: با اجراي مفاد کتاب ارزش نسبی سلامت، علاوه بر ماندگاری پزشكان در بيمارستان‌هاي دولتي، هزينه‌هاي پرداختي از جيب مردم نیز کاهش یافته و باعث رضايتمندي مردم خواهیم شد.