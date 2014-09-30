کتاب "1621" با همکاری حوزه هنری استان اصفهان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب خاطرات اسارت سید حمیدرضا میر محمد صادقی با عنوان "1621" با همکاری حوزه هنری استان اصفهان و نشر آرما پیش از ظهر امروز در خانه هنرمندان با حضور رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان و برخی از اعضای شورای شهر و همچنین نویسنده کتاب، خانواده و دوستان ایشان و مدیرنشرآرما و همکاران حوزه هنری در سالروز نگارش این کتاب برگزار شد.

حمیدرضامیرمحمدصادقی، نویسنده کتاب در خصوص چگونگی شکل گیری کتاب گفت: زمانی که از عراق آزاد شدم شروع به نوشتن خاطرات کردم و زحمت بازنویسی را همسرم برعهده گرفت، در قسمت نخستِ کتاب، من خواننده را با چگونگی به اسارت درآمدنم آشنا می کنم و زمانی که به اردوگاه می رسم دیگر روایت داستان من نیست، بلکه حوادث و زندگی دیگرآزادگان را محور قرار می دهم و از مسئول اصلی (حاج آقا ابوترابی) و مسئولیت های دیگر آزادگان می گویم.

وی با اشاره به اینکه اسراء تمام همتشان این بود که سربلند باشند افزود: در قسمت دوم کتاب اشعاری را که در اردوگاه سروده شده اند و سرودهایی را که اجرا می کردیم آورده ام.

نویسنده‌ی آزاده با اشاره به طرح روی جلد تأکید کرد: عکس روی جلد در سال 63 در موصل عراق گرفته شده است و شماره هایی که روی جلد آمده است معنای خاصی دارد، شماره های تیره، نشان‌دهنده اسرایی است که سالم به وطن بازگشته اند و شماره های قرمزرنگ اسرایی را نشان می دهد که به علل مختلف به شهادت رسیده اند و به وطن بازنگشته‌اند.

وی جذاب‌ترین بخش کتاب خود را بخشی عنوان کرد که نشانگر تبعیت آزادگان از ولایت بود و ماجرای آسایشگاه 24 اردوگاه روماریه را بیان می کرد و ادامه داد: آنچه برای آزادگان اهمیت داشت تبعیت از سخنان حاج آقاابوترابی بود که برای تمام اسراء از سنی و شیعه گرفته تا بقیه ادیان و اقوام حجت بود.



