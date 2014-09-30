دفتر نمایندگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در اشتهارد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز درباره لزوم راه اندازی این دفتر گفت: مردم خداجو و ولایت مدار در خطه شهیدپرور اشتهارد در طول دوران دفاع مقدس با حضور در جبهه های جنگ حق علیه باطل و نبرد بی امان با دشمن بعثی صحنه های زیبایی از ایثار و از خودگذشتگی به نمایش گذاشتند که گواه این ادعا تقدیم 128 شهید و 480 جانباز و آزاده در آن دوران می باشد.



سردار سرتیپ دوم 'ابوالفضل اسلامی' افزود: افتخار مردم اشتهارد در دوران دفاع مقدس این است که با توجه به نسبت جمعیت این خطه دلاور خیز ایران اسلامی تعداد شهداء و جانبازان و حضور داوطلبانه مردم ولایت مدار، بسیار بالا و قابل توجه است.



وی اظهار داشت: شهر اشتهارد از قدیم الایام به دارالمومنین معروف بوده و علما و فضلای بسیاری از این شهر به درجات بالای علمی و دینی رسیده اند ومنشأ خدمات ارزنده ای در عرصه های مختلف بوده اند.



سردار اسلامی افزود: تاکنون از شش شهرستان استان البرز دفتر حفظ آثار در دو شهرستان آنها دایر شده و در تلاش هستیم نمایندگی های این اداره کل در سایر شهرستانها فعال شود.