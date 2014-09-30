ثبت اختراع بین المللی اندیشه پژوهشگران مواد و انرژی/ صادرات محصولات فناوری دور از دسترس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جشن آغاز سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود پژوهشگاه مواد و انرژی پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات این مرکز علمی تحقیقاتی کشور برگزار شد.

سید محمد مهدی هادوی رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در این آیین در سخنان کوتاه خود با اشاره به ایام حج و نزدیکی به روز عرفه، مناسک حج را در سه بخش معرفت، تعقل و عشق تشریح کرد و خطاب به دانشجویان و دانش آموختگان گفت: پژوهشگران نیز باید بدانند در در دوره تحصیل خود به دنبال چه هدفی هستند و با تعقل و عشق برای رسیدن به اهداف خود تلاش کنند تا شاهد تاثیر گذاری آن در جامعه باشند.

همچنین حجت الاسلام فضل علی نماینده ولی فقیه در پژوهشگاه مواد و انرژی نیز در سخنان کوتاه خود با بیان چند نکته و داستان از زندگی بزرگان با تاکید بر علم آموزی همراه با تقوا، اظهار داشت: زیبایی و شیرینی علم منوط به همراهی آن با تقواست و علمی مفید خواهد بود که با اخلاق و ایمان عجین شده باشد.

وی خطاب به دانشجویان تاکید کرد: برای انجام مطالعات خود از دعای مطالعه بهره بگیرند.

برای صادرات محصولات فناوری به خارج از کشور تلاش خواهیم کرد

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در حاشیه برگزاری این آیین در جمع خبرنگاران پژوهش، تحقیق و به نتیجه رساندن فناوری ها را از جمله برنامه های مهم در پژوهشگاه عنوان کرد و اظهار داشت: انتظار داریم پژوهش های دانشجویان محصول محور و همراه با تولید ثروت باشد.

سید محمد مهدی هادوی ادامه داد: بر اساس هدف گذاری های انجام شده تلاش خواهیم کرد تا پایان سال جاری فناوری های ثبت اختراع شده به مرحله پایلوت برسد و از سویی دیگر امسال 70 دانشجو به تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پژوهشگاه به عنوان پژوهشگر افزوده شده است.

وی با بیان اینکه ثبت اختراع بین المللی و صادرات محصولات فناوری به خارج از کشور از دیگر اهداف مهم و تعیین شده برای پژوهشگاه است، گفت: هدف گذاری های انجام شده دور از دسترس نیست و امید می رود با برنامه ریزی های انجام شده هرچه سریعتر به اهداف دست پیدا کنیم.

در آیین جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان پژوهشگاه مواد و انرژی و ورودی دانشجویان سال تحصیلی جدید از از رتبه های برتر سال 90 در رشته های نانو مواد، انرژی های تجدید پذیر و سرامیک با اهدا تندیس تقدیر شد.

همچنین فرزندان کارکنان و اساتید پژوهشگاه که در کنکور سال جدید موفق به کسب رتبه های زیر 100 شده بودند به علاوه دانشجویانی که موفق به کسب مدال در المپیادهای جهانی شدند تجلیل به عمل آمد.