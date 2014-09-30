روسای اتحادیه اروپا بر لزوم همکاری با دولت جدید افغانستان تاکید کردند

به گزارش خرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، "هرمان وان رومپوی" رئیس اتحادیه اروپا و "خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه ای مشترک اعلام کردند که معتقدیم دولت جدید افغانستان می تواند گام مهمی در حل و فصل چالش های اقتصادی و امنیتی موجود در این کشور بردارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: اتحادیه اروپا به تعامل و ارتباطات درازمدت خود برای کمک به مردم افغانستان در مسیر صلح و رفاه ادامه خواهد داد.

اتحادیه اروپا متعهد به همکاری نزدیک با مقام های افغانستان و دولت این کشور با هدف اجرای فوری اصلاحات سیاسی و اقتصادی مورد نیاز این کشور، تقویت حاکمیت قانون و تقویت امور حقوق بشر است.