  1. بین الملل
۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۳

روسای اتحادیه اروپا بر لزوم همکاری با دولت جدید افغانستان تاکید کردند

روسای اتحادیه اروپا بر لزوم همکاری با دولت جدید افغانستان تاکید کردند

رئیس اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون این اتحادیه از لزوم همکاری با دولت جدید افغانستان سخن گفتند.

به گزارش خرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، "هرمان وان رومپوی" رئیس اتحادیه اروپا و "خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون  اروپا با انتشار بیانیه ای مشترک اعلام کردند که معتقدیم دولت جدید افغانستان  می تواند گام مهمی در حل و فصل چالش های اقتصادی و امنیتی موجود در این کشور بردارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: اتحادیه اروپا به تعامل و ارتباطات درازمدت خود برای کمک به مردم افغانستان در مسیر صلح و رفاه ادامه خواهد داد.

اتحادیه اروپا متعهد به همکاری نزدیک با مقام های افغانستان و دولت این کشور با هدف اجرای فوری اصلاحات سیاسی و اقتصادی مورد نیاز این کشور، تقویت حاکمیت قانون و تقویت امور حقوق بشر است.

کد مطلب 2380934

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