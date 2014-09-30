تشکیل کارگروه راهبردی جمعیت در گیلان ضروری است/ لزوم ترویج سیاست ها مشوق جمعیتی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد خندستانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات جمعیتی استان افزود:به رغم تمامی مشکلاتی جمعیتی که مترتب بر گیلان است ولی یک فرصت جدید فراروی جمعیت استان قرار دارد.

وی همچنین با بیان اینکه وضعیت سنی 73 درصد جمعیت استان بین 15 تا 65 سال است، اظهارداشت: از این فرصت می توان در راستای توسعه استان استفاده کرد.

مدیرکل ثبت احوال گیلان عدم تمایل بانوان گیلانی به فرزند آوری یا شیوع تک فرزندی در استان را یک سبک غلط دانست و گفت: این سبک اگر ادامه پیدا کند در آینده از عمه، خاله، عمو و دایی در جامعه خبری نیست و مناسبات اجتماعی به مخاطره می افتد.

وی افزود: طی پنج ماهه نخست سال جاری میزان ولادت وازدواج نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب یک درصد و 11 درصد کاهش و میزان وفات 6.21 درصد افزایش نشان می دهد.

سیاست ها تشویقی افزایش جمعیت خیلی اثر مثبت در جامعه ندارد

خندستانی تاکید کرد: آمارها مزبور مبین اینکه استان گیلان از حیث جمعیتی در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد بنابراین می طلبد سیاست ها مشوق جمعیتی در استان ترویج و تبیین شود.

وی تصریح کرد: مشوق های اقتصادی از سوی انقلاب فرهنگی مصوب و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

مدیرکل ثبت احوال گیلان اذعان داشت: در این مصوبه به سه مقوله تغذیه رایگان، مسکن، 30 ماه مرخصی زایمان و غیره اشاره شده است.

وی در ادامه افزایش یا کاهش جمعیت را یک بحث فرهنگی در جامعه دانست و یادآورشد: توجه به مسائل و مشكلات جوانان بويژه در زمينه اشتغال، تامين مسكن و ازدواج ضروري است.

یک استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با بیان اینکه بین رفاه و فرزند آوری رابطه عکس وجود دارد، گفت: فرهنگ نگرش به خانواده و تعداد فرزندان در جامعه باید بهبود بخشیده شود.

نصرت الله مولایی هشتجین افزود: در تدوین سند توسعه گیلان، شهرستان ها و برنامه ششم توسعه این رویکرد باید بصورت جدی مدنظر قرار گیرد و بر اساس رویکرد مزبور شاخص سازی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان نیز در این نشست بر ضرورت اصلاح سبک زندگی در راستای افزایش جمعیت در کشور به ویژه استان تاکید کرد و گفت: تحقق این مهم نیازمند اقدامات نظام مند است.

محمد دوستار با یادآوری اینکه سیاست های حمایتی و تشویقی برای تمام سطوح جامعه کارساز نیست، افزود: این سیاست ها برای طبقه مرفه جامعه اثری ندارد.

گرایش به تک فرزندی و تاخیر در فرزند آوری در جامعه به یک فرهنگ تبدیل شده است

وی اظهارداشت: قشر متوسط و تحصیلکرده هم از سیاست های حمایتی و تشویقی اثر نمی پذیرد بنابراین بجای سیاست های تشویقی باید بیشتر سیاست های اغنای را در دستور کار قرار داد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان گفت: بیشتر دهک های پائین جامعه از این سیاست اثر می پذیرند که خوشبختانه میزان جمعیت در این طبقه زیاد است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست ها تشویقی خیلی اثر مثبت در جامعه ندارد، افزود: به سمت و سوی اقدامات نظام مند چند جامعه باید حرکت کرد.

دوستار تاکید کرد: مطالعات بومی و ملی را باید با هم تلفیق و سیاست های منطقه را برای افزایش جمعیت در دستور کار قرارداد.

وی همچنین با بیان اینکه کاهش جمعیت یک خطر عاطفی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی در کشور قلمداد می شود، افزود: اجرای سیاست های کلی جمعیت باید از سوی مسئولان جدی گرفته شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با تصریح اینکه سیاست های کلی جمعیت که در 14 بند بصورت نظامند تدوین و ابلاغ شده است، اذعان داشت: آنچه خلاء وجود دارد اقدامات عملیاتی و اجرایی مبتنی بر ویژگی های محلی و منطقی است.

وی ادامه داد: گرایش به تک فرزندی و تاخیر در فرزند آوری در جامعه به یک فرهنگ تبدیل شده است از اینرو می طلبد در این خصوص فرهنگ سازی اصولی انجام شود.