  1. سیاست
  2. مجلس
۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۷

پیام تسلیت رئیس مجلس به نماینده ولی فقیه در سپاه

پیام تسلیت رئیس مجلس به نماینده ولی فقیه در سپاه

علی لاریجانی طی پیامی درگذشت همسر حجت‌الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت همسر حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی را تسلیت گفت.

متن پیام رییس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای علی سعیدی

نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

با سلام

درگذشت همسر مکرمه جنابعالی را به خانواده محترم تسلیت گفته برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند منان مسألت می‌کنم.

کد مطلب 2380946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها