پیام تسلیت رئیس مجلس به نماینده ولی فقیه در سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت همسر حجتالاسلام والمسلمین سعیدی را تسلیت گفت.
متن پیام رییس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای علی سعیدی
نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
با سلام
درگذشت همسر مکرمه جنابعالی را به خانواده محترم تسلیت گفته برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند منان مسألت میکنم.
علی لاریجانی طی پیامی درگذشت همسر حجتالاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت همسر حجتالاسلام والمسلمین سعیدی را تسلیت گفت.
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