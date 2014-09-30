تمدن اسلامی باید ساختاری فرازمانی و فرامکانی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «نسبت عرفان اسلامی با هنر، معماری و شهرسازی» با سخنرانی مهندس عبدالحمید نقره‌کار مدیر قطب علمی معماری اسلامی ایران و با همت گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه، پنج شنبه 3 مهرماه 1393 در تالار معرفت پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.



مهندس عبدالحمید نقره‌کار معروف به حکیم معماری اسلامی ایران، در سخنانی ضمن ارائه اصول راهبردی و راه‌کارهای عملی پیرامون ساختار، مراحل، منابع و مبانی فرآيندهای انسانی در معماری اسلامی گفت: ساختار و مراحل پنجگانه در خلق آثار به پنج قسمت عمده تقسیم می شوند؛ که از آن جمله دانش و بینش هنرمند، گرایش و انگیزه هنرمند، شیوه و روش هنرمند، پدیده هنری و تاثیرات اثر هنری بر هنرمند و مخاطبین هستند.

وي در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: مهم‌ترین ویژگی‌های کلی، عمومی و ساختاری در تحقق تمدن نوین اسلامی نیز به هشت گروه قابل تقسیم هستند. این ویژگی‌ها باید مبتنی بر کلام الهی و سنت معصومین(ع) باشند، ساختاری فرازمانی و فرامکانی داشته باشد و مبتنی بر مشیت و قضا و قدر الهی باشد.

وي ادامه داد: باید نقش اراده و اختیار انسان به عنوان موجودی مرکب، بالقوه، متغیر و مختار را پیش‌بینی کرده و راه حل ارائه نماید. باید راه سعادت و کمال فردی، اجتماعی و تاریخی انسان ها را به صورت جداگانه و روابط هر یک از آنها را تبیین و تشریح کنند.

دانشیار دانشگاه علم و صنعت تهران، نقش امامت و ولایت در زمان غیبت را از دیگر ویژگی‌های تحقق تمدن نوین اسلامی دانسته و افزود: این ویژگی‌ها باید مبانی، اهداف و راهبردها و راهکارهای معصومین(ع) و در نقطه مقابل آنها مستکبران و طاغوت‌ها را تبیین و ارائه نماید و باید بر مشترکات مثبت ادیان و فرق توحیدی و اهل کتاب با اسلام تکیه نموده و رویکردهای منفی آنها را با مکتب اسلام ارزیابی و نقد نماید. همچنین باید نقش اراده و اختیار انسان‌ها، جوامع و فلسفه تاریخ را در ذیل مشیت الهی تبیین و تشریح نماید.

گفتنی است نشست بررسی نسبت عرفان اسلامی با فلسفه هنر، معماری و شهرسازی پنج شنبه سوم مهرماه با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و علاقمندان به عرفان و فلسفه هنر در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد.