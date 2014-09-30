دهه ولایت فرصت بسیار مناسبی برای تحکیم وحدت در جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هامون محمدی ظهر سه شنبه در نشست فرهنگ غدیر و بصیرت افزایی افزود: در بحث ترويج و توسعه فرهنگ غدير همه باید احساس تکليف کنند.

وی همچنین اظهارداشت: از تمام ظرفيت ها باید استفاده شود تا پيام غدير به نسل جوان و آينده ساز جامعه منتقل شود.

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: با سرعت بيشتري باید به انجام کار فرهنگي در حوزه غدير مبادرت شود.

وی تصریح کرد: فرهنگ غدیر فرهنگ غنی اسلام ناب است و ترویج و گسترش این مهم در جامعه جوانان را در مقابل تهدیدات فرهنگی دشمن در جنگ نرم بیمه می کند.

محمدی افزود: اعیاد قربان تا غدیر و دهه ولایت فرصت بسیار مناسبی برای تحکیم وحدت جهان اسلام در مقابل تهدیدات و سم پاشی های جهان کفر است.

وی همچنین احیای اصل ولایت را پیام مهم غدیر دانست و اظهارداشت: معرفي آثار اين واقعه بزرگ در دين مبين اسلام براي اقشار مختلف جامعه به ويژه نسل جوان و نوجوانان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تاکید بر اینکه بهره گیری از فرهنگ غدیر زمینه ساز اقتدار نظام اسلامی است، گفت: واقعه غدیر از اهمیت والا و گرانقدری برخوردار بوده که دشمنان همواره می خواهند در راستای کمرنگ کردن فرهنگ غدیر در جامعه گام بردارند.

وی با بیان این که دشمنان به دنبال ایجاد شبهات در راستای واقعه غدیر هستند، بیان داشت: پاسداشت دهه امامت و ولایت تکریم و تعظیم شعائر دینی و همچنین تقویت جایگاه شیعه است.

محمدی اذعان داشت: به یقین واقعه غدیر یکی از وقایع بسیار مهم و اساسی و فراموش نشدنی تاریخ اسلام است.

وی یادآورشد: شیعیان باید در ترویج فرهنگ غدیر تلاش و همت کنند و با ایجاد شور و نشاط اجتماعی توطئه‌های دشمنان را همچون گذشته خنثی سازند.