به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، صبح امروز شان بارت رئیس مجلس نمایندگان ایرلند با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

پس از پایان این دیدار لاریجانی در کنفرانس خبری با بیان اینکه از سفر رئیس مجلس نمایندگان ایرلند به ایران خوشحال هستیم، گفت: مذاکرات خوبی با وی در زمینه همکاری پارلمانی و توسعه اقتصادی روابط بین دو کشور داشتیم. از گذشته این روابط بوده، اما امروز قلمروهای دیگری مورد بررسی قرار گرفت.

لاریجانی با اشاره به اینکه بحث هایی درباره مذاکرات هسته ای بین ما انجام شد، گفت: ایرلند جزء اتحادیه اروپا است و نگاه ایرلند در صلح طلبی را به خودمان نزدیک می بینیم.

وی با بیان اینکه تشریح مذاکرات هسته ای و مسائل مهم منطقه محور گفتگوهای ما بود، یادآور شد: امروز مسائل منطقه شرایط خاصی پیدا کرده و در نوع مبارزه با تروریسم باید عاقلانه برخورد کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مذاکرات خوب و ارزشمندی با شان بارت داشتیم و نگاه وی را در حل و فصل مسائل می‌پسندیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: امیدواریم در مجموع مذاکرات بتواند به یک دستاورد قوی برای روابط دو کشور داشته باشد.

در ادامه این نشست خبری، شان بارت، رئیس مجلس نمایندگان ایرلند با ابراز خوشحالی از حضور در ایران گفت: امیدوار هستیم در نتیجه این تماس روابط دو کشور بیشتر شود.

وی با اشاره به سفر اخیر گروه دوستی پارلمانی ایران به کشور ایرلند گفت: مراودات خوبی داشتیم و در سیاست تجربیات بسیاری دارم که این تجربیات به من آموخته است باید به رأی مردم احترام گذاشت.

رئیس مجلس نمایندگان ایرلند با اشاره به اینکه در دیدار با لاریجانی مذاکرات هسته ای را مورد بررسی قرار دادیم، ادامه داد: امیدواریم مسائل هسته ای ایران هر چه زودتر حل شود تا ایران به پتانسیل خودش دست پیدا کند.

بارت افزود: به عنوان یک کشور مستقل و بی طرف، نظرات خود را داشته و همواره بر صلح تاکید داریم.

وی با اشاره به اینکه ایرلند در حفظ صلح تجربیات بسیاری دارد، اضافه کرد: مثلا سفیر ما در لبنان در زمینه صلح اقدامات زیادی انجام داد و ما مهارت خاصی در این زمینه داریم.

رئیس مجلس نمایندگان ایرلند ابراز امیدواری کرد که ایران بتواند هر چه زودتر مسائل هسته ای خود را حل کند و گفت: من فردی هستم که وقتی به چشم یک نفر نگاه کنم و صادقانه به من بگوید دنبال سلاح هسته ای نیست، آن را باور می کنم. امیدوارم ایران بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند.