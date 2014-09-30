به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار 935 هزارتومان، طرح قدیم 934 هزار و 500 تومان، نیم سکه 474 هزار و 500 تومان، ربع سکه 271 هزارتومان و سکه گرمی 173 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1211 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3235 تومان، هر یورو را 4130 تومان، هر پوند را 5270 تومان و هر درهم امارات را 855 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت ها به تومان)