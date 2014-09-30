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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۹

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز سه‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار 935 هزارتومان، طرح قدیم 934 هزار و 500 تومان، نیم سکه 474 هزار و 500 تومان، ربع سکه 271 هزارتومان و سکه گرمی 173 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1211 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3235 تومان، هر یورو را 4130 تومان، هر پوند را 5270 تومان و هر درهم امارات را 855 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 935000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 934500
نیم سکه 474500
ربع سکه 271000
گرمی 173000
هر گرم طلای 18 عیار 95600
نوع ارز  
دلار 3235
یورو 4130
پوند 5270
درهم 855

 

 

کد مطلب 2380955

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