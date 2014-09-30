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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۷

سوال ملی 5 نماینده وزیر اطلاعات را به مجلس کشید

سوال ملی 5 نماینده وزیر اطلاعات را به مجلس کشید

سوال ملی 5 نماینده از وزیر اطلاعات درباره انتشار مذاکرات بین وزیر اطلاعات و معاونین وی در برخی رسانه ها از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سوال ملی 5 نماینده از وزیر اطلاعات درباره انتشار مذاکرات بین وزیر اطلاعات و معاونین وی در مجلس در برخی رسانه ها از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

همچنین سوال ملی 6 نماینده تهران از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره میزان و نحوه پرداخت یارانه به رسانه ها و نیز سوال ملی مهرداد بذرپاش از وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی سال 93 نیز در جلسه امروز مجلس اعلام وصول شد.

براین اساس همچنین سوال ملی نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه از وزیر نفت درباره دلیل عدم برداشت از لایه های مشترک پارس جنوبی و علت فروش نفت با مهلت بازپرداخت طولانی و نیز سوال ملی ابراهیم کارخانه ای از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اقدام مدیریت هماهنگ و هدفمند برای حل معضل بیکاری از دیگر اعلام وصولی های امروز هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بود.

کد مطلب 2380956

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