هفت مانور امداد و نجات در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود/ حضور دو هزار نفر در مانورها

به گزارش خبرنگار مهر، برومند جهانگیری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هفت مانور امداد و نجات در چهارمحال و بختیاری به مناسبت هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی برگزار می شود، اذعان داشت: این مانور های امداد و نجات در مراکز شهرستانها برگزار می شود.

وی ادامه داد: در حدود دو هزار نفر اعضای جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری در این مانور ها شرکت می کنند.

برگزاری رژه موتوری در شهرکرد

برومند جهانگیری بیان کرد: یک برنامه رژه موتوری نیز در شهرکرد به مناسبت هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری مانورها در مراکز شهرستانها، اذعان داشت: این مانور برای آمادگی بیشتر داوطلبان جمعیت هلال احمر در هنگام حادثه ها و رخداد های طبیعی برگزار می شود.

حادثه خاصی در چهارمحال و بختیاری طی روز های گذشته گزارش نشده است

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: این مانورهادر شهرستانهای شهرکرد، بروجن، سامان، بن، فارسان، اردل و... برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مانور های امداد روستایی نیز از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر استان در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در این استان است، ادامه داد: هم اکنون برنامه ریزی برای برگزاری مانورها امداد و نجات آغاز شده است.

برومند جهانگیری تصریح کرد: برنامه های مختلفی دیگری نیز از سوی هلال احمر چهارمحال و بختیاری از جمله حضور داوطلبان جمعیت هلال احمر در نماز جمعه و... در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در این استان برگزار می شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری در جواب سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه حادثه خاصی در روز های گذشته در استان که نیاز به کمک نیروهای جمعیت هلال احمر باشدرخ داده است، ادامه داد: خوشبختانه طی روز های اخیر حادثه خاصی در این استان اتفاق نیافتاده است.