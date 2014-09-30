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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۹

یازدهمین یادواره شهیده فاطمه نیک برگزار می شود

یازدهمین یادواره شهیده فاطمه نیک برگزار می شود

هرمز - خبرگزاری مهر: فرزند شهیده فاطمه نیک از برگزاری یازدهمین یادواره شهیده فاطمه نیک در جزیره هرمز خبر داد.

محمود گلزاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهیده فاطمه نیک، شهید حادثه خونین مکه بود که به نیابت از مردم جزیره هرمز و استان هرمزگان خود برائت از مشرکین را ماندگار کرد و به جهان اسلام تاکید کرد فریاد برائت هرگز نباید خاموش شود.

وی گفت: جمعه خونین مکه و فریاد برائت از مشرکین شهدای آن روز، اینک به ثمر نشسته و مسلمانان جهان اکنون عملا در کشورهای خود از مشرکین اعلام برائت می جویند و خیزش های مردمی نیز نتیجه فریادهای برائت جویانه این روز است که هیچگاه خاموش نشده است.

گلزاری بیان داشت: "فاطمه نیک" یکی از شیر زنان جزیره هرمز در جنوب ایران، شخصیتی است که هشت شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد و برای چنین شخصیتی بازماندن از کاروان شهدا سخت بود و براستی فاطمه، فاطمه بود و جا داشت در سرزمینی به شهادت برسد که در گذشته های دور اجداد آل سعود نیز فاطمه (س) را به شهادت رسانده بودند.

وی عنوان کرد: فاطمه نیک از فعالان راهپیمایی قبل از انقلاب بود و پس از پیروزی انقلاب نیز در پشت جبهه نیز به یاری رسانی به رزمندگان می پرداخت.

این فرزند شهیده نیک اظهار داشت: فاطمه نیک به هنگامی که همراه همسر، همسر برادر شهیدش، خواهر و خواهرزاده جانبازش در کاروان خانواده شهدا به زیارت خانه خدا رفته بود، به آرزویی که بارها بر زبان آورده بود رسید و در جوار خانه خدا به عزیزانش پیوست.

فاطمه نیک شهیده جمعه خونین مکه از جزیره هرمز در سال 1366 است. این مراسم با حضور  حجت الاسلام ثمری از سخنرانان برجسته کشور  و مسئولان استانی و شهرستانی در مسجد جامع  جزیره هرمز همزمان با سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) برگزار می شود.

 

 

کد مطلب 2380959

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