هزینه های آب در بخش کشاورزی دریافت شود/92 درصد آب کشور در بخش کشاورزي مصرف مي شود

به گزارش خبرنگارمهر، محمودرضا عراقی پیش از ظهر سه شنبه در همایش ملي مديران کنترل کيفي آب و فاضلاب کشور اظهار داشت: استفاده از ظرفيت نهادهاي اجتماعي در حفاظت از آب را امري ضروري است.

وی گفت: در اين زمينه با تشکيل شوراي عالي آب، برنامه هاي جامعي براي مديريت در بهره برداري از آب، توزيع عادلانه و حفاظت از آن مدنظر است.

عراقی با بيان اينکه شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور يک شرکت تخصصي است که به سرعت خود را به شاخصه هاي حرفه‌اي رسانده است، افزود: آب به عنوان يکي از محورهاي اصلي توسعه نياز به مديريت افراد توانمند و خبره دارد که شرکت آبفا در اين زمينه عملکرد خوبي داشته است.

وي با تقدير از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان همدان روند آن را خوب توصيف کرد و گفت: با وجود اينکه همدان با تنش آبي مواجه بود، اما تاکنون با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته کوچکترين وقفه‌اي در روند آبرساني به شهرهاي استان ايجاد نشده است.

معاون عمراني استاندار همدان از آب به عنوان کالايي اقتصادي، اجتماعي و گاهي امنيتي ياد کرد و افزود: مديريت محلي در آب و حفاظت آن بسيار مهم است زيرا دولت به تنهايي نمي‌تواند در اين زمينه به نتايج قابل قبول برسد.

وي با بيان اينکه بايد اطلاع رساني لازم به مردم نيز در خصوص نحوه تأمين و توزيع آب شرب سالم انجام شود، اين مهم را امري حياتي در توجه به روند بهينه مصرف آب دانست و خواستار توجه به اين امر شد.

عراقي با اشاره به اينکه در حال حاضر 92 درصد آب کشور در بخش کشاورزي مصرف مي شود، ادامه داد: اين در حالي است که بايد بر اساس استانداردهاي جهاني 70 درصد آب در بخش کشاورزي مصرف شود.

وي هشت درصد آب کشور را در اختيار صنعت و تأمين آب شرب براي شهروندان دانست و گفت: خوشبختانه شوراي عالي آب تشکيل شده تا بتوانيم برنامه هاي جامعي را براي آب، توزيع عادلانه و حفاظت از آن داشته باشيم.

معاون عمرانی استاندارهمدان یکی از مشکلات هدر رفت آب و قدر ندانستن این موهبت الهی را مدیریت قیمت آن عنوان کرد و اظهار داشت: قیمت آب زیر زمینی بر آب کشاورزی مجانی است و ادعا نداریم که به این بخش نباید یارانه تعلق بگیرد اما هزینه های آب باید در بخش کشاورزی دریافت شود.

عراقی با تاکید بر اینکه باید قوانین در مورد آب گذاشته شود، بیان داشت: بهره برداری بیش از حد از آب بر کیفیت آب تاثیر گذاشته و شوری آب را بیشتر کرده است.

مدير‌عامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان نیز در این مراسم گفت: با توجه به چالش‌هاي آب و افت منابع، حساسيت زيادي در موضوع کنترل کيفيت آب و فاضلاب وجود دارد و همايش ملي مديران کنترل کيفيت آب و فاضلاب فرصتي مناسب براي استفاده از تجربيات، دستاوردها، مقالات علمي، تحقيقات و روشهاي نوين در اين حوزه است.

سید هادی حسینی بیدار در اشاره اي گذرا به عملکرد اين شرکت در استان همدان گفت: خدمات آبرساني به 29 شهر و 9 شهرستان توسط شرکت آب و فاضلاب استان همدان انجام مي‌شود.

وی افزود: جمعيت شهري همدان يک ميليون و 77 هزار نفر است که از اين تعداد، يک ميليون و 72 هزار نفر تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان همدان هستند و 99درصد جمعيت شهري استان تحت پوشش خدمات آبي شرکت هستند همچنين جمعيت تحت پوشش سيستم دفع فاضلاب در استان نيز 64 درصد است.

حسيني بيدار منابع تأمين آب استان همدان را شامل 253 حلقه چاه، دو چشمه، 3سه رشته قنات و سد اکباتان و آبشينه بر شمرد و افزود: استان همدان از لحاظ برخورداري از آزمايشگاه تخصصي داراي توانمي هاي برجسته اي در مقايسه با ساير استان ها است.

وی با اشاره به اینکه سه آزمايشگاه آبفاي استان در ملاير، نهاوند و آزمايشگاه مرکزي همدان خدمات تخصصي ارائه مي‌کنند، گفت:استفاده از رودخانه هاي سطحي در فصول غير زراعي، اجاره چاه‌هاي غير دولتي، مديريت فشار ويژه در شبکه با تناسب نياز مردم، پيگيري انشعابات غير‌مجاز، حفاري چاه هاي جديد و اجاره چاه هاي کشاورزي، استاندارد سازي انشعابات و برخورد با مشترکين پرمصرف را از ديگر اقدامات اين شرکت برشمرد.

مدير‌عامل شرکت آبفاي استان همدان تاکید کرد: هم‌اکنون وضعيت آب در کشور بحراني است و اميد است با بارش مناسب و تدابير انديشيده شده اين وضعيت بهبود يابد اما مردم شريف استان بايد تا حد امکان در بخش آب صرفه‌جويي کنند زيرا آب سرمايه گرانبهايي براي آيندگان است.