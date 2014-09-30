تنویر افکار عمومی به رسانه های تحلیلگر و پویا در جامعه نیازمند است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی پور ظهر سه شنبه در نشست تخصصی اجتماعی استان افزود: خبرنگاران و رسانه های ارتباط جمعی همواره باید از تحلیل محتوایی در فرآیند کار اطلاع رسانی برای بیان مشکلات و نارسایی ها استفاده کنند.

وی همچنین به نقش جهت دهی، هدایت گری و روشنگری افکارعمومی از سوی رسانه های جمعی به عنوان چشمان تیزبین و پل ارتباطی میان مردم و مسئولان اشاره کرد و اظهارداشت: رسانه های پویا فراتر از فعالیت های روزمره و با نگاه تیزبین در اندیشه تحول و جهت دهی واقعی مردم و جامعه هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان گفت: مسئولان همواره از نقدهای منصفانه، عالمانه و دلسوزانه رسانه ها استقبال و اهرمی نظارتی برای بهبود و تعالی وضعیت خود می دانند.

وی افزود: تعهد، بصیرت، روشنگری، نقد منصفانه و غیره از شاخص های اساسی کار حرفه ای در حوزه رسانه ها و مطبوعات است.

احمدی پور تصریح کرد: نقش رسانه ها در توسعه گیلان بی بدیل است و باید تلاش شود از ظرفیت رسانه ای استان برای توسعه و پیشرفت این خطه نهایت استفاده شود.

وی در ادامه رسانه ها را نماینده افکار عمومی دانست و ادامه داد: رسانه ها هم می توانند مشکلات و نقاط ضعف ها را ببینند و هم برای رفع مشکلات و معضلات جامعه راهکار ارائه دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان بیان داشت: فعالیت و نقد سازنده اصحاب مطبوعات در جامعه می تواند زمینه ساز رشد و توسعه و ترقی جامعه شود.

وی یادآورشد: رسانه ها می توانند به شکل ویژه ای ظرفیت ها و مشکلات جامعه را شناسایی و به مسئولان انتقال دهند که این امر می تواند نقش موثری در پیشرفت منطقه داشته باشد.