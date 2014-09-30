تصویب یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کردند.

بر این اساس طراحان این فوریت عنوان کردند: در شرایط فعلی تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است و انتخاب شهرداران توسط شوراها منجر به دخالت در امور اجرایی شده و اصل یکصدم قانون اساسی که به شوراها نقش نظارتی داده با اختلال مواجه شده است.

همچنین اعتقاد طراحان این طرح شهرداران که توسط شورای شهر انتخاب می شوند از امنیت شغلی کافی برخوردار نبوده و بعضا انتخاب شهردار حاشیه های نادرستی ایجاد می کند که در شأن مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.

به گزارش مهر و به اعتقاد طراحان این فوریت اختیارات شوراها درخصوص انتصاب شهردار و عزل شهردار باید یک حیطه قانون معقول و منطقی پیدا کند در غیر این صورت نقش نظارتی و قانونی شوراها دچار اختلال می شود.

براساس این گزارش یک فوریت این طرح قانونی با 135 رای موافق، 29 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.