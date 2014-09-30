شرایط جدید عضویت در خانه مطبوعات سیستان و بلوچستان اعلام شد

بابک رحیمیان در گفتگو با مهر بیان داشت: با توجه به اینکه تعداد اندکی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در استان دارای مدرک دیپلم اما با سابقه مطبوعاتی چندین ساله هستند لذا با پیگیری های اداره ارشاد اسلامی و همکاری معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی شرایط جدیدی برای عضویت و حق رای اعمال شد.

وی افزود: در این راستا مقرر شده است به ازای هر 7 سال سابقه کاری یک مقطع تحصیلی بالاتر برای دارندگان مدرک دیپلم در نظر گرفته شود.

وی گفت: با این اصلاحیه افراد متقاضی دارای مدرک دیپلم که دارای سابقه 14 سال کار مطبوعاتی هستند از ارایه مدرک لیسانس برای حضور در انتخابات معاف هستند و قادر به شرکت در انتخابات و حق رای خواهند بود.

وی افزود: همچنین جانبازانی که در عرصه مطبوعات و رسانه‌های استان فعالیت دارند مدارک تحصیلی آنها با یک مقطع تحصیلی بالاتر منظور خواهد شد و با این تبصره افرادی که دارای مدرک فوق دیپلم هستند مجاز به حضور و رای گیری در انتخابات خانه مطبوعات هستند.

رحیمیان ابراز داشت: همچنین شرط دارا بودن حداقل سابقه سه ماه بیمه خبرنگاری قبل از انتخابات به دو ماه تقلیل یافته است و متقاضیان دارای دو ماه سابقه بیمه منتهی به انتخابات از حق رای برخوردار هستند.

وی در خصوص فعالان و خبرنگارانی که در خبرگزاری ها و رسانه های کشوری فعالیت داشته اما در سایر سازمان‌ها و یا دوایر دولتی مشغول به کار هستند و بیمه آنها از طریق سایر دستگاه ها پرداخت می شود نیز افزود: این افراد نیز مجاز به حضور در انتخابات خانه مطبوعات و واجد شرایط رای گیری خواهند بود.

مدیر خانه مطبوعات همچنین در خصوص عضویت اعضای افتخاری نیز گفت: افرادی که در رسانه‌های فعال همکاری دارند در صورتی که رسانه مورد نظر در دو ماه منتهی به صدور معرفی نامه به طور مرتب بر اساس دوره انتشار مصوب انتشار یافته باشد اعم از رابط خبری، مترجم، ویراستار یا نویسنده می توانند به عنوان عضو افتخاری پذیرش شوند.

وی گفت: همچنین افرادی که به عنوان روزنامه نگار آزاد یا پاره وقت که شغل اصلی آنا روزنامه‌نگاری نیست مشروط به اینکه انتشار حداقل ۲۰ مطلب در فاصله یک سال داشته باشند می تواند به اعضای افتخاری خانه مطبوعات بپیوندند.

رحیمیان ادامه داد: مشاغل مرتبط با رسانه از جمله چاپ، توزیع، فروش، خدمات فنی، ویزیتوری و همکاران اداری می توانند به عنوان اعضای افتخاری در خانه مطبوعات فعالیت کنند.

وی اعضای افتخاری را از پرداخت ورودیه و حق عضویت طبق اساسنامه جدید معاف دانست و افزود: اعضای افتخاری از تسهیلات و خدمات خانه مطبوعات می توانند بهره مند شوند اما امکان نامزدی در انتخابات یا رای دادن به هیئت مدیره را ندارند.