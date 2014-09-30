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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۴۳

بحرانی خبر داد:

شماره تلفن‌های ثابت استان بوشهر هم‌ کد می‌شوند

شماره تلفن‌های ثابت استان بوشهر هم‌ کد می‌شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات استان بوشهر گفت: شماره تلفن‌های ثابت استان بوشهر هم‌کد می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بحرانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش های بسیار خوبی به منظور توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی در استان بوشهر صورت گرفته است و طرح‌های بسیار خوبی را در دست اجرا داریم.

وی از اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: کد همه تلفن‌های ثابت استان بوشهر از ساعت 22 روز 16 مهرماه همسان خواهد شد و به 077 تغییر می‌کند و برای ارتباط تلفنی با شهرها و روستاهای استان نیازی به گرفتن کد نیست.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان بوشهر به مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: حذف کد بین شهری در تلفن ثابت استان بوشهر و کاهش هزینه‌های تماس بین شهری درون استانی از مزایای این طرح است.

وی ادامه داد: امکان تماس از سایر استان‌ها و یا تلفن همراه با تلفن‌های ثابت استان بوشهر با گرفتن کد 077 امکانپذیر خواهد بود و همه تلفن‌های درون استان دارای یک کد واحد هستند.

تغییر شماره تلفن‌های ثابت استان بوشهر از 7 به 8 رقم

بحرانی تصریح کرد: با اجرای این طرح شماره تلفن‌های داخل استان از هفت رقم به هشت رقم افزایش می‌یابد و شاهد تغییر در شماره تلفن‌های کنونی خواهیم بود که روش های مختلفی برای اطلاع از شماره‌های جدید تلفن وجوددارد.

وی تاکید کرد: شهروندان برای اطلاع از شماره تلفن جدید خود می‌توانند به صورت حضوری به ادارات و مراکز مخابراتی استان بوشهر مراجعه کنند و شمار جدید خود را دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان بوشهر ادامه داد: از دیگر روش‌های اطلاع از شماره تلفن‌های جدید نیز می‌توان به تماس با شماره 118 و همچنین تماس با شماره 3666 بدون گرفتن کد اشاره کرد.

بحرانی اضافه کرد: از دیگر روش های اطلاع از شماره‌های جدید، مراجعه با سایت شرکت مخابرات استان بوشهر به آدرس www.BUTC.IR است.

کد مطلب 2380973

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