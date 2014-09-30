به گزارش خبرنگار مهر، وحید میرزائی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نانگذاری 9 مهرماه به عنوان روز همبستگی با کودکان غزه گفت: به این منظور 100 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در استان کرمان برپا می شود.

وی با اشاره به همکاری بسیج و صداوسیما در این خصوص، ادامه داد: کمک های مردمی از 9 تا 11 مهرماه در پایگاه های گفته شده جمع‌آوری می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمان از برپایی پایگاهای ویژه جمع آوری کمک‌های مردمی برای کودکان غزه در 11 مهر ماه در محل معیادگاه‌های نماز جمعه سراسر استان خبر داد و تصریح کرد: همچنین شماره حساب 2203136113 بانک تجارت برای جمع آوری کمک‌های خیرین برای مردم فلسطین و غزه در نظر گفته شده است.

وی همچنین به برگزری حشن عطافه ها در استان کرمان طی روزهای 16، 17 و 18 مهرماه جاری اشاره و تصریح کرد: تعداد دو هزار و 440 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی برای این ایام راه اندازی می شود.

این مسئول اذعان داشت: از این تعداد پایگاه؛ هزار و 630 پایگاه در مدارس، 512 د سطح شهرها و 298 پایگاه در مساجد برپا می‌شود.