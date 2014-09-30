سالمندان نخبه و فعال اجتماعی جنوب تهران شناسایی می شوند

برومند نامداری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان تحصیلات، نوع بیمه، محل سکونت، مهارت های فردی و اجتماعی، موضوع های مورد علاقه برای فعالیت های اجتماعی، نیازهای درمانی و وضعیت سلامت جسمی و روحی افراد بالای 60 سال ساکن منطقه 20، در بانک اطلاعات سالمندان این منطقه جنوبی جمع آوری شده است که برای تدوین ویژه برنامه های اجتماعی، فرهنگی و درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

این مسئول به فعالیت 24 کانون سالمند با عضویت سه هزار و 500 نفر در محله های 20 گانه این منطقه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 50 سالمند نخبه و فعال عرصه های مختلف اجتماعی، ورزشی و فرهنگی در منطقه 20 شناسایی شده اند که در اجرای برنامه های مدیریت شهری از این سرمایه اجتماعی استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: برپایی کارگاه های آموزشی، اردوهای تفریحی، ویزیت رایگان پزشک عمومی، کنترل فشارخون و تست قند از جمله فعالیت های کانون سالمندان است که به سالمندان خدمات رایگان ارائه می کنند.

نامداری با اشاره به لزوم ارتقای آگاهی و فعالیت حرکتی سالمندان عنوان کرد: همزمان با روز جهانی سالمند صدها ویژه برنامه مناسبتی برای این قشر پیش بینی شده است که علاوه بر ارائه خدمات آموزشی، پزشکی و تفریحی ، سالمندان فعال و نخبه هر محله شناسایی و تقدیر خواهند شد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 گفت: جلب مشارکت سالمندان، ارتقای سلامت جسمی و روحی، افزایش آگاهی و فعالیت های حرکتی، شناسایی و پیشگری بیماری های شایع دوران سالمندی از جمله اهداف ویژه برنامه های مدیریت شهری برای سالمندان است.