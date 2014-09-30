تشکیل كارگروه اجراي سياستهای علم و فناوري در دانشگاه خواجه نصیر

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام سياست هاي كلي علم و فناوري از سوي رهبر معظم انقلاب، بسيج اساتيد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي اقدام به تشكيل كار گروهي جهت بررسي اجرايي اين سياست ها در دانشگاه كرده است.

دكتر امير رضا شاهاني ، مسئول بسيج اساتيد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: بندهايي از ابلاغيه رهبري به طور مستقيم با دانشگاه ها مرتبط است لذا در خصوص عملياتي كردن اين سياست ها جمعي از اساتيد دانشگاه در قالب كار گروهي شيوه هاي تبديل اين سياست ها به برنامه اجرايي را در محيط دانشگاه بررسي خواهند كرد.

وی همچنين اعلام كرد، اساتيد بسيجي دانشگاه هاي كشور مي بايست در اين زمينه پيش قدم شوند.