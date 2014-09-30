رقابتهای قهرمانی دوچرخه سواری معلولان با قهرمانی فارس پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون جانبازان و معلولان، مسابقات استقامت در مسیر منطقه آزاد انزلی تا آستانه اشرفیه به طول 46 کیلومتر برگزار شد و با همکاری هیات موتورسواری کیاشهر، دوچرخه سواران در تمامی طول مسیر با حمایت موتور سواران از امنیت کامل برخوردار بودند.

محمد عسکری، رئیس انجمن دوچرخه سواری جانبازان و معلولان، با اعلام این خبر گفت: در این مرحله از مسابقات 23 دوچرخه سوار از استان‎های فارس، گیلان، کردستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، تهران و مازندران حضور داشتند که رقابتهای آنها در مواد یک کیلومتر، تایم تریل انفرادی و استقامت برگزار شد.

وی اعلام کرد: در پایان و با احتساب مجموع امتیازات انفرادی، تیم استان فارس با کسب 85 امتیاز به عنوان قهرمان هفتمین دوره رقابت های قهرمانی کشوری شناخته شد و پس از آن تیم خراسان رضوی با 51 امتیاز نایب قهرمان شد و جایگاه سوم نیز به تیم گیلان با 46 امتیاز رسید.

رئیس انجمن دوچرخه سواری در ادامه گفت: تیم های مازندران با 45 امتیاز، آذربایجان شرقی با 26 امتیاز، تهران با 25 امتیاز و کردستان با 7 امتیاز به ترتیب عناوین چهارم تا هفتم را به خود اختصاص دادند.

عسگری افزود: شرایط برگزاری مسابقات بسیار عالی و در حد مطلوب بود و از همکاری شهرداری، فرمانداری و تربیت بدنی کیاشهر کمال تشکر را دارم، همچینین از مسئولین استان گیلان نیز به خاطر میزبانی خوبشان قدردانی می کنم.

هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری جانبازان و معلولان طی روزهای 6 و 7 مهر ماه به میزبانی بندر کیاشهر در آستانه اشرفیه برگزار شد.

