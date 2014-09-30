سالانه 500 تن گوشت فاسد در کردستان معدوم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامران زیباکردار ظهر امروز سه شنبه به مناسبت فرارسیدن هفته دامپزشکی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج به اهداف و وظایف سازمان دامپزشکی اشاره کرد و گفت: براساس قانون تامین بهداشت دام و فرآورده های خام دامی و پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی در کشور از اهداف اصلی سازمان دامپزشکی است.

وی عنوان کرد: نظارت بر حمل و نقل دام ها، شناسایی کانون های بیماری های دامی، مبارزه و پیگشیری از بیماری های مختلف دام، نظارت بر مراکز نگهداری دام وکشتارگاه ها و نظارت بر نحوه واردات و صادرات انواع دارو،واکسن و سایر مواد مورد استفاده در دامپزشکی از جمله وظایف مهم سازمان دامپزشکی کشور و به تبع در استان هاست.

وی اظهار داشت: پنج نوبت در سال دام های استان در زمینه مقابله با ابتلا به بیماری هایی هم چون آبله، تب برفکی و تب مالت واکسینه می شوند.

مدیرکل دامپزشکی کردستان کنترل بیماری های دامی را مستلزم اقدامات و فعالیت های گسترده ای خواند و افزود: دامپزشکی استان نیازمند اعتبارات و امکانات بیشتری برای انجام رسالت و وظایف محول شده به نحو احسن است.

زیباکرداریکی از اولویت های استان در خصوص بیماری های مشترک بین انسان و دام را مربوط به تب مالت ذکر کرد و اظهار داشت: طی چند سال اخیر در منطقه زاگرس شاهد افزایش موارد انسانی مبتلا به این بیماری بوده ایم.

وی بیان کرد: هر سال آزمایش های لازم بر روی دام های استان صورت می گیرد و دام های بیمار شناسایی و از سیکل تولید خارج می شوند.

وی ادامه داد: علاوه بر تب مالت هر سال برنامه های مختلفی نیز در مقابله با بیماری هایی هم چون مشمشه، هاری، سیاه زخم انجام می شود.

مدیرکل دامپزشکی کردستان عنوان کرد: خوشبختانه تاکنون بیماری جنون گاوی در کردستان شناسایی نشده ولی سیستم مراقبتی در راستای عدم ورود این بیماری به کشور و استان همواره فعال است.

زیباکردار با اشاره به اینکه نظارت بر روند کار کشتارگاه ها از وظایف دامپزشکی است، افزود: در حال حاضر 7 کشتارگاه صنعتی طیور در استان وجود دارد که از این تعداد چهار کشتارگاه فعال است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین مصرف گوشت در کردستان مربوط به گوشت سفید است، بیان کرد: سال گذشته 20 هزار تن گوشت سفید در استان تولید شده که دامپزشکی نظارت کامل بر روند تولید داشته است.

وی یادآور شد: سال گذشته 7 هزار تن گوشت قرمز در استان تولید و 3 هزار تن هم به صورت منجمد وارد و در استان توزیع شد.

مدیرکل دامپزشکی کردستان عنوان کرد: سالانه حدود 400 تا 500 تن انواع گوشت در استان به دلایل متعددی مانند مبتلا بودن دام به بیماری و فاسد شدن و اتمام زمان انقضای مصرف گوشت از چرخه مصرف خارج،ضبط و معدوم می شوند.

زیباکردار در بخش دیگری از سخنان به برنامه ها و عناوین روزهای هفته دامپزشکی اشاره کرد و گفت: هشتم مهرماه نخستین روز از هفته دامپزشکی به نام دامپزشکی و بهداشت عمومی نامگذاری شده که برگزاری این نشست خبری یکی از برنامه های این روز است.

وی با بیان اینکه روز دوم این هفته به نام دامپزشکی و واکنش سریع نامگذاری شده است، افزود: برگزاری مانور نقش دامپزشکی در مقابله با تهدیدات زیستی با مشارکت سازمان ملی پدافند غیرعامل از جمله برنامه هایی است که 9 مهرماه برگزار می شود.

وی ادامه داد: 10 مهرماه نیز با عنوان دامپزشکی حقوق حیوانات نامگذاری شده وبرگزاری نشست و جلسات تخصصی توسط ادارت کل دامپزشکی و حفاظت محیط زیست، برگزاری نشست عمومی با موضوع حقوق حیوانات و ارائه طرح تحقیقاتی از جمله برنامه های این روز است.

مدیرکل دامپزشکی کردستان دامپزشکی و سلامت جامعه، دامپزشکی و اهمیت غذایی، دامپزشکی و نظارت های بهداشتی و دامپزشکی و توسعه پایدار را عناوین روزهای 11،12،13 و 14 مهرماه ذکر کرد و اظهارداشت: ایراد سخنرانی پیش از خطبه های نماز توسط مدیرکل دامپزشکی استان و روسای شبکه های دامپزشکی شهرستان ها، دیدار با خانواده های معزز شهدای دامپزشکی استان و حضور فعال اکیپ های دامپزشکی و ناظرین شرعی در مراکز عرضه و کشتار دام از جمله برنامه های هفته دامپزشکی در استان است.

زیبا کردار عنوان کرد: برگزاری جشن روز ملی دامپزشکی درسالن پردیس سینما بهمن سنندج و برگزاری همایش تخصصی نقش دامپزشکی در سلامت و اقتصاد ملی از دیگر برنامه های این هفته است.