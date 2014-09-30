سی امین تور ایران (آذربایجان) در سطح نیمه حرفه ای برگزاری می شود

به گزارش خبرنگارمهر، بر اساس تقویم ورزشی اعلام شده از سوی اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری (UCI) برای مسابقات برنامه ریزی شده در سال 2015 میلادی، تور دوچرخه سواری ایران (آذربایجان) در سطح 2.1 که به عنوان مسابقات نیمه حرفه ای در نظر گرفته می شود، برگزار خواهد شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی یو سی آی، سی امین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری ایران (آذربایجان) که در بیست و نهمین دوره برای نخستین بار برگزاری مسابقات در سطح نیمه حرفه ای را تجربه کرد، سال آینده به مدت شش روز و از 27 اردیبهشت تا اول خرداد در شش مرحله برگزار می شود.

اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری در شرایطی اقدام به ارتقای سطح یک تور می کند که در دوره های پیشین آن تمام مولفه های لازم اعم از نحوه برگزاری، مسیر برگزاری مسابقات، وضعیت رفاهی شرکت کنندگان و بسیاری دیگر از موارد به درستی رعایت شود که بر همین اساس و با توجه به گزارش مثبت نمایندگان فدراسیون بین المللی از تور ایران (آذربایجان) و بررسی سطح کمی و کیفی تور در بخش جاده این فدراسیون، سی امین دوره آن نیز در سطح نیمه حرفه ای رده بندی می شود.

گفتنی است تور بین المللی دوچرخه سواری ایران (آذربایجان) به عنوان پرسابقه ترین مسابقات این رشته در کشور بشمار می رود که دوره بیست و نهم آن با تصمیم اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری بهار امسال بصورت نیمه حرفه ای در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل برگزار شد.