دستگاه های اجرایی به تعهدات خود نسبت به شهرداری ها عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار صبح سه شنبه در گردهمایی شهرداران استان با بیان اینکه زحمات شهرداران در خدمات رسانی به مردم قابل توجه و تقدیر است، اظهارکرد: علی رغم کمبود منابع مالی در استان خدمات رسانی را باید به بهترین شکل و با توجه به ظرفیت های موجود انجام دهند که این کاری بسیار دشوار است.

وی با بیان اینکه منابع درآمدی شهرداری های استان در سال جاری 103 میلیارد تومان برآورد شده است، بیان داشت: تا کنون 42.6 درصد این درصد این رقم را توانسته اند محقق کنند.

وی عنوان کرد: تا کنون 437 میلیارد ریال از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شهرداری های استان قرار گرفته است.

استاندار خراسان جنوبی بر ایجاد فضای امید ، نشاط و شادابی در سطح شهرها تاکید کرد و افزود: شهرداران از ظرفیت شوراها بیشترین استفاده را در خدمت رسانی به مردم داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی به لحاظ خشکسالی ها و شرایط خاصی که دارد نیازمند توجه ویژه در حوزه های مختلف شهری و روستایی است، تصریح کرد: در جلسات متعدد با مسئولان وزارت کشور خواستار توجه ویژه به شهرداری های استان بوده ام.

خدمتگزار خواستار پیگیری شهرداران در وصول مطالبات آنها از دستگاه های اجرایی شد و ادامه داد: دستگاه های اجرایی استان نیز موظف هستند تدبیر کنند و در پرداخت مطالبات شهرداری ها به توافق برسند و این مطالبات را پرداخت کنند.

لزوم نظارت دقیق و ضابطه مند بر ساخت و سازهای شهری

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات دستگاه های اجرایی به شهرداری ها نیز در شورای اداری استان به مدیران گوشزد خواهد شد، تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی مکلف هستند تامین منابع مالی کنند تا نیاز مالی شهرداران برای خدمات رسانی به مردم برآورده شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از منابع درآمدی شهرداری ها کمیسیون ماده 100 است، بیان داشت: هرچند این یکی از منابع درآمدی شهرداری ها است ولی تاکید بر این باشد تا جلوی ساخت و سازهای بی ضابطه در همان گام اول گرفته شود.

وی تاکید کرد: اگر به درستی نظارت بر پروژه های ساخت و ساز شهری داشته باشیم ساخت و سازهای خارج از ضابطه به حداقل می رسد و این نظارت ها باید از ابتدای کار مورد توجه قرار گیرد.

خدمتگزار با بیان اینکه در ساخت و سازها برخی اشکالات وجود دارد که اجتناب ناپذیر است، ادامه داد: برخی از اشکالات نیز ناشی از عدم نظارت های دقیق و ضابطه مند است که ممکن است در آینده خساراتی را ایجاد کند که همه ما باید در این زمینه پاسخگو باشیم.

استاندار خراسان جنوبی بر کنترل دقیق زیر مجموعه شهرداری از سوی شهرداران تاکید کرد و گفت: مردم به اعتبار شما سرمایه گذاری می کنند باید جلوی تخلفات گرفته شود.

وی با انتقاد از روند به کارگیری برخی نیروها بر خلاف قوانین و مقررات در شهرداری ها بیان داشت: در به کارگیری نیروها در اجرای مناقصات و مزایده ها رعایت قوانین مورد توجه قرار گیرد.

خدمتگزار بیان کرد: بعضا دیده شده پیمانکارانی که دعوت به همکاری می شوند ظرفیت و صلاحیت اجرای کار را ندارند و ما مجبور به لغو مزایده یا مناقصه شده ایم.

ارتباط خوب با مردم از رموز موفقیت شهرداری ها است

وی عنوان کرد: شهرداری ها در ایجاد فضای نشاط و زیبا سازی در شهرها، اتمام به موقع پروژه ها و افزایش درست منابع درآمدی خود وقت بگذارند و برنامه ریزی صحیح و اصولی داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مردم قدر شناس خدمات ارائه شده هستند؛ تصریح کرد: اگر هم اقدامی انجام شود که با قوانین همخوانی نداشته باشند مردم حساس هستند و پیگیری می کنند.

وی عنوان کرد: کار شهرداری ها بسیار سخت است و مکانیزم وصول پول از مردم باید بر اساس برنامه ریزی دقیق صورت گیرد تا موجب نارضایتی مردم نباشد.

خدمتگزار با تاکید بر اینکه باید با رفتار پسندیده و حفظ حرمت و احترام و تعامل با مردم برخورد شود؛ بیان داشت: مردم وقتی توجیح شوند که در قبال هزینه ای که پرداخت می کنند خدمت دریافت خواهند کرد با رضایت مندی در پرداخت عوارض خود اقدام می کنند.

وی تصریح کرد: یکی از رموز موفقیت در شهرداری ها ارتباط خوب با مردم برقرار کردن است که باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شهرداری ها در ارائه خدمت به مردم باید به دنبال کسب منابع درآمدی پایدار باشند، عنوان کرد: شهرداران انتظارات خود را از دستگاه های اجرایی مطرح کنند تا در چارچوب قانونی آنها را پیگیری کنیم.