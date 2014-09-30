همه اقشار ملت براي انتقال خاطرات جنگ مسئول هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علیپور پیش از ظهر امروز در آئين رونمايي كتاب خاطرات شهيد داوود دانايي تحت عنوان «همسايه پيامبر» عنوان کرد: ضرورت انتقال رويت ها، خاطرات و زندگي نامه شهدا و رزمندگان به نسل هاي بعدي و نهادينه كردن فرهنگ شهادت و ايثار در كشور ما هميشه مورد هجمه هايی از سوي استکبار است.



وی افزود: شهيد داوود دانايي بايد به عنوان يك الگو به جوانان ما معرفي شود و جوانان ما از اين جوان فداكار الگو برداري كنند.



مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان اظهار کرد: شهيدان و رزمندگان در زمان هشت سال دفاع مقدس با پيروي از امام و اعتقادات ديني، نقشه هاي دشمن براي گرفتن خاك ما را خنثي كردند، در اين راه هم داوودها و بهنام محمدي هاي ديگري وجود دارند كه از جان خود گذشته و به تعداد زيادي حيات دوباره بخشيدند.



علیپور با اشاره به نقش و جايگاه شهيدان در دفاع از مرزهاي كشور گفت: شهيدان ما با باورهاي اعتقادي و ديني بالا و با حركت انقلابي و ولايت پذيري، بسياري از توطئه ها چون توطئه اقوام، ترورهاي كور، كودتا و در نهايت توطئه جنگ را با فداكاري از بين بردند و در تاريخ كشور ماندگار شدند.



وی تاكيد كرد: تنها تكيه گاه ما در صورت تكرار تاريخ روش و منش شهدا و پيروي از ولايت فقيه است، در هشت سال جنگ تحميلي دشمن با تمام تجهيزات سعي در گرفتن آبادان و خرمشهر و قطع كردن طرق منتهي به اهواز بود ولی مردم اين شهرها با اتكا به اين دو امر دشمن را دست خالي به پشت مرزها برگردانده و با وجود بمباران هاي متعدد نيروي هوايي عراق ايستادگي كرده و به زندگي عادي خود ادامه دادند.



مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان مقاومت مردم شهرستان هاي مرزي در جنگ تحميلي را غير قابل وصف دانست و گفت: در مقطعي از تاريخ نوشته مي شود كه ملت ايران در مقابل كشورهاي گوناگوني هشت سال مردانه جنگيدند و ذره اي از خاك خود را از دست ندادند، چيزي كه در سال هاي قبل در تاريخ آمده كه چگونه در معاهده هاي ننگين بسياري از شهرهاي كشور از نقشه ايران حذف شدند.



علیپور با تكليف دانستن حفظ آثار دفاع مقدس و نشر آنها در كشور تاكيد كرد: ما در جنگ به تمام دنيا ثابت كرديم كه اعتقاد ديني و ولايت مداري مي تواند نجات دهنده بشريت شود و كشوري را از هجمه ها و توطئه ها در امان نگه دارد.



وی در پايان عنوان كرد: به عنوان مسئول امر حفظ و نشر ارزشهاي دفاع مقدس از تمامي افراد اين جامعه دعوت به همكاري دارم تا بتوانيم مفاهيم جنگ را به نسل هاي بعد انتقال دهيم، چرا اگر در اين امر غفلت كنيم مورد مواخذه قرار گرفته و افراد سود جو نيز موضوعات دفاع مقدس را به چالش مي كشند.

