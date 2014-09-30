اعتبارات بهزیستی استان ایلام افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مهردادی ظهر سه شنبه در شهرستان چرداول اظهار داشت: امسال در کل استان ایلام 15 درصد کاهش اعتبارات داشتیم، اما در حوزه بهزیستی نه تنها این درصد کم نشد بلکه کمکهای دیگری به بهزیستی در حوزه درمان انجام شده است.

وی بیان داشت: اعتبارات بهزستی در سال 92 ، هشت میلیارد تومان بود که خوشبختانه در سال جاری به 9 میلیارد و 500 هزارتومان رسیده است و سازمانی هستیم که وقتی اعتباری به ما تخصیص می یابد و قولی داده می شود محقق شده است.

این مسئول عنوان کرد: این مسئله در موافقت نامه جزو الزامات است هرچند در حوزه بهزیستی ایلام مشکلات فراوان و عدیده ای داریم که از بحث کادر اداری گرفته تا بحث درمان، معیشت ، آسیب های اجتماعی، مسکن، ازدواج و... که هزینه های جاری و بودجه های اختصاص یافته واقعا کفاف نمی دهد.

وی افزود: هر روز قریب 100 نفر پشت در ورودی دفتر بنده هستند و آنها را می بینم که بیشتر مشکلات آنها مالی و درمانی است.

مهردادی خبر خوبی در زمینه اعتبارات در حوزه آسیب های اجتماعی داد و گفت: با تلاشهای پیگیر و مستمر با استانداری و وزارت رفاه اعتبارات خاصی در بحث خودکشی که آمار آن در ایلام متاسفانه تصاعدی و بالاست پیشنهاد داده ایم، که در وزارت رفاه جلسه و کار گروه ویژه ای با ارائه راهکار ها و مداخله برای کاهش این معضل اجتماعی در استان ایلام داریم که برای این امر 500 تا 600 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از آسیبهای مهم اجتماعی استان اعتیاد است چرا که اعتیاد یک مشکل خانمان سوز و حاد در استان شده که در یک نقطه متمرکز نیست و در سراسر استان استان پراکنده و گسترده شده است.

مدیر کل بهزیستی استان ایلام عنوان کرد: می طلبد با تدابیر به موقع و راهکارهای اصولی، برنامه های منسجم و مدون، نظرات کارشناسانه و حرفه ای و اجرای کلاسهای آموزشی و ایجاد کمپین های تخصصی کارگروه اعتیاد و کمپ های ترک اعتیاد که امروزه به صورت مردمی خودجوش و خودگردان اداره می شود و با تزریق اعتبارات کافی به تشکلهای مردم نهاد جلوی این بلای قرن را گرفت.