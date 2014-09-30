تجاوز به عرصه های جنگلی مازندران دغدغه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبییان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تجاوز به عرصه های منابع طبیعی و جنگلی به بهانه های مختلف مانند اجرای طرح های گردشگری و صنعتی در مازندران به یکی از دغدغه های جدی مسئولان دولت یازدهم تبدیل شده است.

وی از سفر نمایندگان ستاد ویژه مبارزه با زمین خواری به استان خبر داد و گفت: اعضای این ستاد قرار است به صورت میدانی وضعیت زمین خواری و تغییر غیرمجاز کاربری زمین های کشاورزی را در مناطق مختلف مازندران مورد بازدید و بررسی قرار دهند.

معاون عمرانی استاندار مازندران گفت : این هیات که رییس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی ، رییس سازمان جنگل ها و مراتع کشور و نماینده ای از وزارت راه و شهرسازی در آن حضور دارند توسط رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان نماینده معاون اول رییس جمهوری سرپرستی می شود.

وی با بیان اینکه اعضای این ستاد از امروز وضعیت تغییر غیر مجاز کاربری ها ، ساخت و ساز های غیر مجاز و زمین خواری را از نزدیک مورد بررسی قرار خواهند داد ، اضافه کرد : در مدت حضور این هیات در مازندران پرونده های تخلف در شهرهای کلاردشت، نوشهر و چالوس، نور و محمودآباد ، بابلسر و ساری مورد بررسی قرار می گیرد.

نبیان گفت : نمایندگان ستاد ویژه مبارزه با زمین خواری پس از بررسی میدانی فردا ( چهارشنبه )نشستی را با مدیران دستگاه های مرتبط در محل استانداری برگزار خواهند کرد.

وی اظهار داشت: استاندار مازندران در مدت یک سال اخیر علاوه بر مبارزه با تغییر کاربری غیر مجاز و قلع و قمع ساخت و سازهای فاقد مجوز ، تعطیلی بنگاه های غیرمجاز مشاوره املاک را نیز در دستور کار قرار داده است.