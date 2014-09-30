استقرار هزار پایگاه جمع آوری کمک های مردمی به جبهه مقاومت در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام صادقی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس هماهنگی های صورت گرفته بین سازمان بسیج سازندگی و کمیته امداد در روزهای نهم تا یازدهم مهر ماه سال جاری کمک های نقدی استان و کشور برای بازسازی غزه و کمک به مردم مظلوم فلسطین در پایگاه های مستقر در میادین شهر، گلزار شهدا و میعادگاه نماز جمعه جمع آوری و ارسال خواهد شد.

وی با بیان اینکه دفاع از مردم مسلمان منطقه و به ویژه منطقه مقاومت و مردم غزه یکی ازاولویت نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: عمق راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه با مردم داری و کمک های مردمی و کمک های فرهنگی، ایدئولوژی، معنوی و نظامی است و پس از اینکه رژیم صهیونیستی نسبت به حمله به غزه و نابودی زیر ساخت های مردم این منطقه اقدام کرد.

صادقی با اشاره به اینکه چهارشنبه این هفته پایگاه های امداد و بسیج در میادین اصلی شهرها و پایگاه های بسیج آماده جمع آوری کمک های مردمی هستند، اظهار داشت: این برنامه بعداز ظهر پنجشنبه 10 مهرماه در مزار شهدا و روز جمعه در مصلی های نماز جمعه برگزار خواهد شد.

وی با تاکید کرد: مردم می توانند از طریق سه شماره حساب 5555 نزد بانک ملی و 50005 کمیته امداد استان همدان و نیز شماره حساب 1861421622451 نزد بانک انصار در روزهای مشخص شده کمک های نقدی خود را برای مسلمانان فلسطین و غزه واریز کنند.

مسئول سازمان بسیج سازمان بسیج سازندگی استان ادامه داد: هدف اصلی از جمع آوری این کمک ها بازسازی غزه است لذا باید در این زمینه به گونه ای فضاسازی و اطلاع رسانی شود که مردم کمک های خود را به صورت نقدی اهدا کنند.

صادقی با اشاره به اینکه کمک رسانی و امداد رسانی و محرومیت زدایی از رسالت های اصلی مجموعه بسیج سازندگی است، عنوان کرد: جمع آوری و کمک برای بازسازی ابعاد بین المللی دارد و از این رو مشارکت آحاد مردم در برپایی جشن عاطفه هایی دیگر در بازسازی غزه ضروری است.

وی گفت: به عنوان بسیج سازندگی این آمادگی را داریم که در صورتی که شرایط مهیا شود و به منظور بازسازی غزه در این منطقه حضور فعال داشته باشیم چرا نزدیک به دو سال است که با هماهنگی سازمان عتبات عالیات به منظور بازسازی عتبات عالیات مهندسان بسیجی ما حضور دارند.

مسئول سازمان بسیج سازمان بسیج سازندگی استان یادآور شد: در این اقدام مشترک که به صورت ملی برگزار می شود 40 هزار پایگاه در سطح کشور کمک های مردمی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) از 9 مهر ماه به مدت 3 روز جمع آوری خواهد شد.

معاون توسعه و مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدن دراین نشست با بیان اینکه این کمیته به عنوان بال عاطفی نظامدر تمام عرصه های خدمت رسانی حضو ر فعال دارد افزود: این نهاد به منظور محرومیت زدایی از جمله در کمک رسانی به آسیب دیدگان حوادث های طبیعی و جنگ هایی که استکبار جهانی به آن دامن می زند و منجر به بی خانمان و آواره شدن بسیاری از مردم که اکثریت آنها زنان و کودکان هستند اقدامات ویژه های را انجام می دهد.

جعفر چهرقانی در ادامه با اشاره به اینکه این نظام مقدس بر اساس رسالتی که دارد و وظیفه ای که امام بر دوش این نهاد قرار داده است اظهار داشت : در این زمینه اولویت برای کمک به دانش آموزان غزه و بازسازی ویرانه های غزه تاشی از جنگ 50 روزه اسرائیل که بر مردم این منطقه تحمیل کرد.

وی با تاکید براینکه امکان واریز کمک های مردمی از طریق اینترنتی نیز فراهم شده است ادامه داد: برای این منظور پایگاه اطلاع رسانی امداد برای واریز های اینترنتی مردم پیش بینی شده است همچنین 20 مرکز نیکوکاری که کمیته امداد به منظور گسترش کمک رسانی در مساجد و محلات دایر کرده که 4 مرکز در همدان ، 2 مرکز در ملایر ، 2 مرکز درتویسرکان ، 2 مرکز در نهاوند و یک مرکز هم در فامنین و کبودراهنگ است.

چهره قانی با تاکید براینکه جمع آوری کمک های مردمی به جبهه مقاومت از ماه مبارک رمضان امسال آغاز شده و به طور مستمر ادامه دارد گفت: به منظور گسترس این موضوع بسیج اقشار ،اصناف و ادارات نیز دراین زمینه ورود پیدا کرده اند یاداور شد : در روز قدس ماه مبارک رمضان امسال و بعد از آن در مصلی های نماز جمعه بیش از 100 میلیون تومان به منظور بازسازی و کمک به مردم غزه جمع آوری شده است.