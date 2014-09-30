اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیرجند راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیرجند اظهارکرد: رسالت اصلی تبلیغات اسلامی ترویج مسائل فرهنگی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه باید درعرصه فرهنگی اقدامات فاخری انجام شود، افزود: در ابتدای تاسیس تبلیغات اسلامی در خراسان جنوبی فقط اداره شهرستان بیرجند و شهرستان قاین فعال بوده است.

وی ادامه داد: طی چند سال گذشته اداره شهرستان بیرجند به اداره کل تبلیغات تبدیل شده و ما در شهرستان بیرجند اداره تبلیغات اسلامی نداشتیم که امروز با تلاش فراوان شاهد افتتاح آن هستیم.

وی تصریح کرد: اين اداره با توجه به نقش و تاثيرگذاري كه در راستاي مديريت و برنامه‌ ريزي امور تبليغي و اشاعه فرهنگ ديني دارد، مي‌ تواند، با حضور خود گام‌ هاي مؤثري در راستاي مقابله با تهاجم فرهنگي دشمن بردارد.

وی با تاکید بر اینکه برنامه های تبلیغات اسلامی در برگیرنده همه سلیقه ها است، عنوان کرد: این سازمان یک کارکرد گسترده فرهنگی دارد که همه اقشار می توانند با آن مرتبط شوند و نیاز خود را برطرف کنند.



حجت الاسلام لطفیان با اشاره به اینکه درحال حاضر در 11 شهرستان خراسان جنوبی اداره تبلیغات اسلامی راه اندازی شده است، افزود: با راه اندازی اداره شهرستان بیرجند در خراسان جنوبی 14 اداره تبلیغات اسلامی در شهرستانها و شهرهای استان فعال است.

وی در پایان یادآور شد: امیدواریم که با راه اندازی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیرجند شاهد پایگاهی برای تبیین معارف اسلامی باشیم و بتوانیم با راه اندازی این اداره به اهداف مقام معظم رهبری در زمینه فرهنگی برسیم.