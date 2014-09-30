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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۶

سردار مجتبایی خبر داد:

شناسایی 21 باند مواد مخدر طی سال جاری در قم/ آغاز فعالیت پلیس افتخاری همزمان با هفته ناجا

شناسایی 21 باند مواد مخدر طی سال جاری در قم/ آغاز فعالیت پلیس افتخاری همزمان با هفته ناجا

قم - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قم از شناسایی 21 باند مواد مخدر طی 6 ماهه نخست سال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم مجتبایی قبل از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان کرد: طی 6 ماهه اول سال 62 درصد از سرقت‌های رخ داده توسط پلیس کشف شده است که بیشتر سرقت‌‌ها مربوط به موتورسیکلت و بیشتر ساعات سرقت‌ها در ساعت هشت تا 12 صبح بوده است.

وی گفت: طی 6 ماهه نخست سال، کشفیات مواد مخدر سنتی60 درصد کاهش یافته است، اما کشفیات مواد پرخطر و صنعتی افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: در این رابطه 21 باند و 121 قاچاقچی مواد مخدر شناسایی و 665 خرده فروش مواد مخدر نیز توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: بیش از 90 درصد کشفیات مواد مخدر مربوط به خودروهایی است که در حال عبور از استان قم بوده اند.
متلاشی شدن 5 باند قاچاق کالا طی 6 ماهه نخست سال

مجتبایی بیان کرد: در زمینه قاچاق کالا طی 6 ماه نخست سال، پنج باند متلاشی و 164 نفر نیز دستگیر شدند که 14 میلیارد تومان نیز برآورد ریالی کالاهای قاچاق کشف شده است.

وی ادامه داد: کشف کالاهای قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32 درصد افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی استان قم بیان کرد: طی 6 ماهه نخست سال تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی در مجموع پنج درصد کاهش یافته است و تصادفات فوتی نیز 33 درصد کاهش داشته است.

وی در خصوص تخلفات رانندگی افزود: بیشترین تخلفات رانندگی مربوط به سرعت غیر مجاز و بیشتر جریمه ها نیز مربوط به نبستن کمربند ایمنی بوده است.

سردار مجتبایی در خصوص دستگیری های انجام گرفته در 6 ماهه نخست سال عنوان کرد: در مجموع دستگیری های مربوط به همه جرائم اعم از سرقت، مواد مخدر و غیره 9 درصد کاهش یافته است.

تشکیل 90 پرونده در ارتباط با فضای تبادل اطلاعات

وی در خصوص جرائم مربوط به فضای تبادل اطلاعات افزود: در ارتباط با فضای تبادل اطلاعات 90 پرونده تشکیل شده که 60 درصد از آن ها مربوط به جرائم اقتصادی در فضای مجازی، 27 درصد مربوط به جرائم اخلاقی و بقیه مربوط به سایر تخلفات بوده است.

فرمانده انتظامی استان قم بیان کرد: طی 6 ماهه نخست سال، 344 هزار تماس با مرکز 110 گرفته شده و 153 هزار عملیات پلیسی نیز توسط همکاران نیروی انتظامی انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه هفته نیروی انتظامی از 14 مهرماه آغاز و تا 20 مهر ماه نیز ادامه دارد افزود: شعار انتخابی امسال، پلیس، تلاش جهادی، کارآمدی و اقتدار است.

مجتبایی ادامه داد: این شعار در حقیقت برای تعمیم، تعمیق و گسترش فعالیت های نیروی انظامی برای تلاش جهادی، افزایش کارآمدی و توسعه اقتدار است.

اجرای 100 برنامه در هفته ناجا

وی بیان کرد: بیش از 100 برنامه فرهنگی، اجتماعی، علمی، ورزشی، ترافیکی و تبلیغی در هفته نیروی انتظامی در قم اجرا می شود.

فرمانده انتظامی استان قم گفت: برگزاری صبحگاه مشترک نیروی انتظامی با حضور مسئولان عالی رتبه، برپایی نمایشگاه های مجازی در مدارس، برگزاری مسابقات ورزشی و تفریحی برای نیروهای مسلح به میزبانی نیروی انتظامی، انجام رزمایش اقتدار نیروی انتظامی در سطح شهر، بیعت با آرمان های امام راحل، غبارروبی مزار شهدا و تجلیل از خانواده ایثارگران از برنامه های نیروی انتظامی در هفته ناجا است.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های هفته ناجا می‌توان از برگزاری جشنواره فرهنگی، علمی و ورزشی کارکنان و تجلیل از نخبگان علمی و ورزشی نیروی انتظامی، برپایی جشن بزرگی برای خانواده نیروی انتظامی، کلنگ زنی و افتتاح پروژه های عمرانی، بازدید اقشار مختلف به ویژه دانش آموزان با تشکیلات نیروی انتظامی اشاره کرد.

مجتبایی عنوان کرد: همزمان با هفته ناجا فعالیت پلیس افتخاری در سطح استان نیز آغاز می‌شود که در ابتدا با همکاری 100 نفر آغاز می‌شود و پلیس افتخاری باید شرایط عمومی را دارا باشد و مورد گزینش قرار می‌گیرد و پس از طی کردن دوره‌های آموزشی لازم به عنوان ضابط، پا به پای نیروی انتظامی به ماموریت اعزام می‌شود.

وی بیان کرد: راه اندازی سامانه فوریت‌های 197 از دیگر اقدامات نیروی انتظامی در هفته ناجا است که این سامانه به جرائم کارکنان نیروی انتظامی رسیدگی می‌کند.

 

کد مطلب 2381002

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