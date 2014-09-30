مطبوعات ملاحظات امنیتی استان را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد صادق صالحیمنش پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به لزوم جدی گرفتن ملاحظات امنیتی توسط رسانهها اظهار داشت: گاهی برای ایجاد یک شرایط یا حل یک مشکل ماه ها تلاش میکنیم اما انتشار یک خبر توسط رسانهها تمام زحمات ما را به باد میدهد.
وی ادامه داد: مطبوعات باید آنجا که احساس میکنند موضوعی به امنیت استان یا کشور مربوط میشود، کمال دقت را در درج اخبار داشته باشند و با هوشمندی به مدیریت استان کمک کنند
استاندار قم مسئله سبک زندگی را از دیگر موضوعات مهمی دانست که رسانههای گروهی باید به آن بپردازند.
وی با اشاره به اینکه مردم از سبک زندگی ایرانی اسلامی فاصله گرفتهاند گفت: امروز حتی بسیاری از الگوها را نمیتوان آنگونه که باید به مردم معرفی کرد.
صالحی منش رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در زمینه رسانهها مثبت دانست و افزود: این رویکرد مثبت موجب رشد مطبوعات در یک سال اخیر شده است.
وی اظهار داشت: در همین مدت کم عدهای از روزنامهها که رویه تندی داشتند، با برخورد خوب وزارت ارشاد به قانون تمکین کرده و عاقلانهتر رفتار می کنند و بی انصافیها در مطبوعات کمتر شده است.
معضل خبرنگاران دو شغله در رسانهها
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم هم در این دیدار با اشاره به اینکه اساسنامه جدید خانه مطبوعات جایگاه مردم را در رسانهها را مشخص کرده گفت: با رویکرد جدیدی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد، دفاع خوبی از حرفه خبرنگاری صورت گرفته است.
وی با اشاره به معضل خبرنگاران دوشغله در رسانهها افزود: خبرنگار صبح یک جا کار میکند و عصر به کار خبری میپردازد در حالیکه این حرفه نیاز به تمرکز تمام وقت دارد. اساسنامه جدید خانه مطبوعات بنا دارد به این وضعیت سر و سامان بدهد.
حجتالاسلام عبدالرضا ایزدپناه مشارکت دادن کارشناسان در تصمیمسازی را ویژگی دیگر وزارت ارشاد دولت یازدهم دانست و خاطرنشان کرد: برنامهریزی خوبی برای حمایت از مطبوعات شده که در آینده ثمراتش بیشتر مشخص خواهد شد.
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