30 تن فرآورده گوشتی در لرستان معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم توکلی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون 30 تن گوشت و فرآورده گوشتی فاسد در استان لرستان ضبط و معدوم سازی شده است.

وی با اشاره به نظارت این اداره کل بر روند کار در مراکز عرضه گوشت و فرآورده های گوشتی عنوان کرد: در این راستا طی شش ماه امسال بیش از 30 هزار مورد بازدید از سوی اداره کل دامپزشکی لرستان از سطح مراکز عرضه گوشت و فرآودرده های گوشتی صورت گرفته است.

مدیر کل دامپزشکی لرستان همچنین به پرونده های تشکیل شده در این حوزه اشاره کرد و گفت: در شش ماه نخست امسال بیش از 72 پرونده تخلفاتی در این حوزه در دستگاه قضایی استان تشکیل شده است.

توکلی همچنین به صادرات دام های سبک و سنگین از استان لرستان اشاره کرد و بیان داشت: در شش ماه نخست امسال هشت هزار و 400 راس دام سبک از استان لرستان صادر شده است.

وی یادآور شد: همچنین در مدت زمان یاد شده 830 راس دام سنگین از استان لرستان صادر شده است.

مدیر کل دامپزشکی لرستان با اشاره به صادرات دامهای سبک و سنگین لرستان به کشورهای حوزه خلیج فارس تصریح کرد: به طور عمده صادرات دام های سبک و سنگین لرستان به کشورهای عراق، کویت و امارات صادر شده است.

