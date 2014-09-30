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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۰

توکلی:

30 تن فرآورده گوشتی در لرستان معدوم شد

30 تن فرآورده گوشتی در لرستان معدوم شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی لرستان از معدوم کردن 30 تن فرآورده گوشتی فاسد در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم توکلی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون 30 تن گوشت و فرآورده گوشتی فاسد در استان لرستان ضبط و معدوم سازی شده است.

وی با اشاره به نظارت این اداره کل بر روند کار در مراکز عرضه گوشت و فرآورده های گوشتی عنوان کرد: در این راستا طی شش ماه امسال بیش از 30 هزار مورد بازدید از سوی اداره کل دامپزشکی لرستان از سطح مراکز عرضه گوشت و فرآودرده های گوشتی صورت گرفته است.

مدیر کل دامپزشکی لرستان همچنین به پرونده های تشکیل شده در این حوزه اشاره کرد و گفت: در شش ماه نخست امسال بیش از 72 پرونده تخلفاتی در این حوزه در دستگاه قضایی استان تشکیل شده است.

توکلی همچنین به صادرات دام های سبک و سنگین از استان لرستان اشاره کرد و بیان داشت: در شش ماه نخست امسال هشت هزار و 400 راس دام سبک از استان لرستان صادر شده است.

وی یادآور شد: همچنین در مدت زمان یاد شده 830 راس دام سنگین از استان لرستان صادر شده است.

مدیر کل دامپزشکی لرستان با اشاره به صادرات دامهای سبک و سنگین لرستان به کشورهای حوزه خلیج فارس تصریح کرد: به طور عمده صادرات دام های سبک و سنگین لرستان به کشورهای عراق، کویت و امارات صادر شده است.
 

کد مطلب 2381005

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