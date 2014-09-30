به گزارش خبرنگار مهر، حسین نقره کار شیرازی در دیدار با روسای اکتشاف و معادن امور اجرایی شرکت نفتی DNO نروژ گفت: شرکت های نروژی بسیاری در صنعت نفت و گاز فعالیت داشته و در سال‌های اخیر پروژه های مهمی در حوزه خشکی و دریایی توسط این شرکت ها در ایران به اجرا درآمده، این در شرایطی است که فرصت‌های بسیاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی برای شرکت‌های خارجی نفتی دنیا فراهم شده است.

دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز در منطقه آمادگی جذب شرکت‌های اروپایی را جهت انجام پروژه های مشترک در داخل و نیز با کشورهای همسایه همچون عراق، ترکمنستان و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران فعالیت‌های گسترده ای را در سراسر کشور دارند و پتانسیل های فراوان میان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی برای کار با شرکت های نروژی به ویژه در بخش نفت و گاز وجود دارد.

نقره کار خاطر نشان کرد: 9 شبکه مهم خط لوله گاز در ایران طراحی شده است و کشورمان در زمینه انتقال و دریافت گاز پروژه هایی را با پاکستان، ترکمنستان و ترکیه دارد.

به گفته دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق از تمامی شرکت‌های خارجی مرتبط با پروژه های اقتصادی حمایت می کند.

همچنین توره لیلوقولسن مدیر گروه اکتشاف پروژه های پایین دستی شرکت DNO نروژ نیز از تجربیات این شرکت در کشورهای منطقه خبر داد و گفت: DNO با در اختیار داشتن تیم فنی و مهندسی قوی پروژه های مهمی همچون احداث پالایشگاه، ذخیره سازی گاز و احیای چاه های نفت در کشورهایی همچون عراق، یمن، عمان و سومالی را اجرا و به بهره برداری رساندند.

وی افزود: DNO برای همکاری با بخش های مرتبط با وزارت نفت کاملا آمادگی دارد و در این میان حمایت اتاق ایران برای شناخت شرکت های فعال در زمینه نفت و گاز می تواند کمک جدی به توسعه همکاری های ایران و نروژ داشته باشد.