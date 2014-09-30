شارژ خودروهای ایرانی در منزل با یک فناوری جدید/ افزایش استحکام سیمان با نانو

به گزارش خبرنگار مهر، علی مراد رشیدی با بیان اینکه ما در جهت افزایش ارزش افزوده و تجاری سازی تکنولوژی ها فعالیت می کنیم، اظهار داشت: از همان سال های ابتدایی طرح های ملی در صنعت نفت را براساس تکنولوژی های صنعت نفت پیگیری کرده ایم و زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرایی شدن آنها را ایجاد کرده ایم.

رئیس گروه توسعه فناوری نانو و کربن پژوهشگاه صنعت نفت اعلام کرد: اکنون این طرح ها زیرساخت های نانویی شان ایجاد شده و هدف ما استفاده در صنعت نفت بوده است که به دستاوردهایی در این زمینه رسیده ایم.

وی با اشاره به پروژه هایی که در مرحله پایلوت در این پژوهشگاه هستند، توضیح داد و گفت: تولید اکسید نانو ساختار، نانو لوله های کربنی، نانو بازده های خوردگی، نانو سیالات انتقال حرارت، نانو کاتولیست فرآیند هیدروژیناسیون، نانو کامپوزیت های پلیمری، نانو پوشش، تولید گوگرد با نانو کاتالیز، سیمان فوق سبک حفاری با فناوری نانو، نانو جاذب ذخیره سازی گاز طبیعی، نانو جاذب جذب بخار بنزین از طرح های این پژوهشگاه به حساب می آیند که دانش فنی آنها به صورت کامل به دست آمده است.

رشیدی با بیان اینکه در ادامه تکنولوژی هایی که قبلا در این پژوهشگاه بوده است طرح هایی وجود دارد که در هفته آینده در نمایشگاه نانو رونمایی می شود.

وی در ادامه گفت: گرافون نانو متخلخل، فرمولاسیون نانو سیمان، نانو کربن، نانو جاذب ذخیره سازی گاز طبیعی، نانو جاذب جذب آلاینده های VOC در مقیاس نیمه صنعتی، نانو عایق حرارتی آزمایشگاهی، نانو پوشش در مقیاس پایلوت، نانو سلیس برای گل و سیمان حفاری در مقیاس پایلوت، نانو سلیس کلوئید در نمایشگاه نانو در غرفه پژوهشگاه نفت رونمایی می شود.

رئیس گروه توسعه فناوری نانو و کربن پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه هر 6 ماه یک بار یک تکنولوژی خوب که مورد نیاز کشور است را در این پژوهشگاه ایجاد می کنیم گفت: این تکنولوژی ها در حوزه نانو هستند که صنعت نفت هم در فعالیت های ما در این زمینه نظارت کافی را دارد.

وی درخصوص اکسیدهای نانو ساختار توضیح داد و گفت: مصرف ما در ایران 20 هزار تن در کشور است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

استحکام بالای نانوساختارها

رشیدی در این خصوص توضیح داد: ما روی نانو ساختارها یک دهه فعالیت کرده ایم و در این تکنولوژی 10 پتنت بین المللی اروپایی داریم. استحکام نانو ساختارها صد برابر فولاد است و هدایت فوق العاده بالایی دارد و علاوه بر استفاده آن در صنعت نفت در صنعت پزشکی و ساختمانی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: در هر حلقه چاه 30 الی 40 کیلو نانو مواد مورد استفاده قرار می گیرد چراکه نانو می تواند قدرت را بالا ببرد و این موضوع مورد حمایت شرکت ملی نفت و ستاد نانو صورت گرفته است.

رئیس گروه توسعه فناوری نانو و کربن پژوهشگاه صنعت نفتمزیت های این تکنولوژی را توضیح داد و گفت: از هر هشت متر مکعب گاز طبیعی یک کیلو نانو لوله تولید می شود. این تکنولوژی اکنون به بخش خصوصی واگذار شده است تا بتواند به ظرفیت 180 تن در سال نانو لوله کربنی تولید کند. در سال 1396 با همین ظرفیت استفاده از نانولوله های کربنی به تولید صنعتی می رسد.

شارژ خودروها با ANG خانگی

وی اذعان داشت: اکنون در دو سال ذخیره سازی گاز طبیعی با تکنولوژی ANG (ذخیره سازی گاز طبیعی درون جاذب ها) صورت گرفته که می تواند جایگزین خوبی برای CNG باشد. اکنون در فکر آن هستیم تا فناوری ANG را در خانه ها به تولید برسانیم تا خودروها به جای CNG از ANG خانگی خودروی خود را شارژ کنند. تقریبا چهار الی پنج میلیون متر مکعب گاز هدررفت داریم که با استفاده از این فناوری می توان جلوی این هدررفت ها را گرفت.

افزایش استحکام سیمان با نانوفناوری

رشیدی در خصوص سیمان فوق سبک حفاری با استفاده از فناوری نانو نیز توضیح داد و گفت: افزایش استحکام سیمان موضوعی است که در بحث نانو مورد اهمیت قرار می گیرد و ما توانسته ایم این سیمان ها را با توجه به اینکه نمونه خارجی ندارند با روش سبک سازی تولید کنیم.

رشیدی خاطرنشان کرد: در تولید بازدارندگی خوردگی تست های میدانی در منطقه نفت شرق انجام گرفته که در این دو سال توانسته ایم این موضوع را بومی سازی کنیم و با ظرفیت 20 شبکه تاییدیه گرفته ایم.

وی با بیان اینکه تست های میدانی علاوه بر منطقه شرق در مناطق جنوبی غرب و زاگرس نیز انجام گرفته است، گفت: در سال به هزار تن از این بازدارندگی خوردگی نیاز داریم که در پانزدهم آبان ماه امسال در قالب صنعتی 40 تن تولید می شود.

وی درخصوص نانو کاتالیست توضیح داد: در سال 20 تن کاتالیست مصرف می شود که با استفاده از نانو می توان قیمت آن را کاهش و طول عمر نانو کاتالیستها را افزایش داد. اکنون به فرمولاسیون نانو کاتالیستها نیز رسیده ایم.

رشیدی اذعان داشت: از یک سال گذشته به دانش تولید جاذب ها رسیده ایم و تا آخر امسال این پروژه را عملی می کنیم.

وی در ادامه افزود: شبکه فناوری نانو وزارت نفت و شرکت های دانش بنیان محصولات نانو در این پژوهشگاه راه اندازی شده اند.