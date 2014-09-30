رشد چشمگیر شاخص بار خالص حمل شده در راه آهن شمالشرق

حمید درباغ عنبران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشريح عملکرد راه آهن شمالشرق طی شش ماهه نخست امسال اظهار داشت: ميزان بارگيري و حمل كالاهاي صادراتي از قبيل سيمان، گچ، آهن آلات، پودر آلومينيوم و سایر اقلام، از شاهرود، سمنان، جاجرم و سایر مبادی حمل بار، به مقصد كشورهاي آسياي ميانه در شش ماهه نخست سال 93 نسبت به مدت مشابه رشد قابل توجهی را از خود نشان می دهد.

وی با بیان اینکه تعداد واگنهاي بارگيري شده طی شش ماهه نخست سالجاری یک هزار و 22 دستگاه با تناژ 65 هزار و 624 تن بوده است، افزود: در این راستا 32 میلیارد و 685 میلیون و 584 هزار تومان درآمد داشته ایم.

مدير کل راه آهن شمالشرق در خاتمه تعداد واگنهاي بارگيري شده طی شش ماهه نخست سال قبل 381 دستگاه 24 هزار و 28 با 11 میلیارد و 373 میلیون و 108 هزار و 800 تومان بوده است، تصریح کرد: از نكات قابل توجه در ارقام مذكور رشد 169 درصدي در تعداد بارگيري واگن ، رشد 173 درصدي از لحاظ تناژ حمل و همچنين رشد 187درصدي درآمد حمل محمولات صادراتي، نسبت به سال گذشته قابل مشاهده است.