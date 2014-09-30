خلیل لطفی‌ به عنوان رئیس هیئت جانبازان و معلولین استان ایلام انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ورزش و امور جوانان استان ایلام صبح سه شنبه در مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت جانبازان و معلولین استان ایلام گفت: وجود ورزشکاران جانباز و معلول در استان یک غنیمت است چراکه استعدادهای بسیار خوبی در این بخش در استان وجود دارد و بارها برای استان افتخار آفرینی کرده اند.

وی بیان داشت: امروز مجمع این هیئت تشکیل شده و در این مجمع پس از رای گیری خلیل لطفی‌ با کسب 9 رأی از مجموع 16 رای ماخوذه برای چهار سال آینده به عنوان رئیس هیئت جانبازان و معلولین انتخاب شد و جایگزین حمیدرضا آلی آبادی رئیس هیئت پیشین شده است.

فرزاد فتاحی بیان داشت: هیئت انتخابات امروز نیز با تلاش اعضای مجمع و مدیران و کارشناسان این هیئت ورزشی در استان ایلام شکل گرفت و برای رئیس جدید این هیئت ورزشی آرزوی موفقیت داشته و در اینجا اعلام می‌کنیم که اداره کل ورزش و امور جوانان استان ایلام برای پیشرفت و توسعه این هیئت ورزشی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

این انتخابات با حضور نمایندگان ورزشکاران، مربیان، داوران، باشگاه‌داران، سازمان آموزش و پرورش، روسای ادارات اداره کل ورزش و امور جوانان شهرستان‌ها و ... در اداره کل ورزش و امور جوانان ایلام برپا شد.