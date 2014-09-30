وجود 5000 سایت خبری بدون مجوز در کشور/ مطبوعات در چارچوب قانون آزادند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار قم با اشاره به فعالیت 5 هزار سایت خبری بدون مجوز در فضای مجازی کشور اظهار داشت: دیدگاه وزارت ارشاد این است که فضای مجازی باید سامان پیدا کند.
وی ادامه داد: حضور سایتهای خبری بدون مجوز و غیر شفاف که مسئولی ندارند موجب شده تهمت، دروغ و بردن آبروی افراد در فضای مجازی رواج داشته باشد اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم دارد قانونمندی را به این فضا برگرداند.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه بنا نداریم یک شبه تمام این سایتها را فیلتر کنیم افزود: با این حال صیانت از حقوق شهروندی در این حوزه وظیفه ما است و در همین راستا هشت پایگاه اینترنتی غیر مجاز فیلتر شدند.
وی گفت: بر خلاف تبلیغاتی که انجام شد، در میان این هشت پایگاه اینترنتی از هر دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب حضور داشتند.
انتظامی ابراز داشت: بر اساس رصدهایی که داشتهایم پس از فیلتر این هشت سایت، دیگر پایگاههای خبری هم شرایط بهتری در مخابره اخبار ایجاد کرده و عاقلانه به ادامه فعالیت پرداختهاند. همچنین 350 درخواست مجوز نیز توسط وزارت ارشاد وصول شد که این همان هدف ما است.
اعطای مجوز به 1200 نشریه
وی با اشاره به اعطای مجوز به هزار و 200 نشریه در یک سال گذشته خاطرنشان کرد: در حال حاضر 6 هزار و 800 رسانه دارای مجوز هستند اما بخشی از آنها به دلیل مشکلات مالی فعالیتی ندارند.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایتها از رسانهها در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: امسال بنا داریم تمام یارانه نشریات را به بخش خصوصی بدهیم چرا که روزنامهها و مجلات دولتی منابعی برای تامین هزینههای خود دارند.
وی با اشاره به هفت اولویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه رسانه گفت: بنا داریم حمایتها را به سوی این اولویتها که ابتدای سال جاری مشخص شده، ببریم.
حمایت از فعالیت رسانهای در هفت زمینه
به گفته انتظامی پرداختن به مسائل دینی و شعائر اسلامی نخستین اولویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از نشریات است.
بر این اساس به این نشریات خارج از نوبت مجوز داده شده و حمایتهایی مانند کمک برای انتشار شماره اول، پرداخت یارانه سه برابر دیگر نشریات و... از آنها صورت میگیرد.
موضوع مورد حمایت دیگری که این مسئول به آن اشاره کرد، فرهنگ ایثار و شهادت بود. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه ترویج سبک زندگی هم از اولویتهای وزارت ارشاد در حمایت از رسانهها است گفت: بسیاری از نشریات در حال حاضر الگوی زندگی غربی را ترویج میکنند.
وی با اشاره به اینکه نمیتوانیم جلوی فعالیت این نشریات را بگیریم خاطرنشان کرد: با این حال قرار نیست به اینگونه نشریات و آنهایی که سبک زندگی اسلامی را ترویج میکنند، نگاه یکسانی وجود داشته باشد.
حمایت از ترویج زبان فارسی
به گفته انتظامی ترویج زبان فارسی از دیگر موضوعاتی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اولویت حمایت از مطبوعات در نظر گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت زبان فارسی در هویت بخشی به جامعه و ارتقای امنیت ملی اضافه کرد: نباید بگذاریم بلایی که بر سر ترکی استانبولی آمده بر سر زبان فارسی هم بیاید.
حمایت از نشریاتی که در راستای وحدتبخشی میان اقوام و مذاهب اسلامی در استانهای مرزی فعالیت میکنند موضوع دیگری بود که معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آن اشاره کرد.
به گفته انتظامی وزارت ارشاد بنا دارد از نشریاتی که ترویج علم را دستور کار خود قرار میدهند هم حمایت کند. البته این نشریات قرار نیست تخصصی باشند بلکه نشریاتی هستند که علم را به زبان ساده برای مردم بیان میکنند.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به 10 رکن یک جامعه علمی خاطرنشان کرد: در این میان فعالیت نشریات علمی جایگاه ویژهای دارد.
وی قم را قلب رسانه دینی کشور دانست و افزود: بنا داریم با برگزاری جشنواره رسانههای دینی کشور در قم این حوزه را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
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