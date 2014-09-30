به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی پیش از ظهر سه شنبه در نشست کارگروه غارشناسی استان بوشهر اظهار داشت: غارها نخستین ماوای انسان‌ها بوده اند و همواره در ایام مختلف دارای اهمیت بسیار زیادی بوده‌اند و هم‌اکنون نیز از جنبه‌های زیادی حائز اهمیت و توجه هستند.

وی به شناسایی بیش از 35 غار در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: استان بوشهر بیش از این تعداد غار دارد که اقدام چندانی برای شناسایی آنها صورت نگرفته است و باید از ظرفیت‌های دانشجویان در تدوین بانک معرفی غارشناسی بوشهر استفاده شود.

تدوین نقشه راه غارشناسی استان بوشهر

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از تلاش برای تدوین بانک جامع غارشناسی استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: باید برای تسریع در اجرای این طرح از داده‌های مراکز آموزشی و علمی در این زمینه استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه بسیار از مشکلات در این زمینه با تدوین نقشه راه غارشناسی رفع می شود، ادامه داد: اعتبارات لازم برای تدوین بانک اطلاعاتی و نقشه راه غارشناسی در استان بوشهر تامین شده است.

18 غار در استان بوشهر قابل پیمایش است

معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز به وضعیت غارهای استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: 18 غار در استان بوشهر قابل پیمایش است و دیگر غارهای شناسایی شده قابل پیمایش نیستند.

کمال صالح‌احمدی با اشاره به وجود غارهای قابل پیمایش استان بوشهر در مناطق دشتستان، دشتی، گناوه، دلوار و خارگ، اذعان داشت: باید برای شناسایی غارهای استان بوشهر اقدامات اساسی صورت بگیرد.

وی از همکاری گروه‌های کوهنوردی استان بوشهر با غارشناسان خبر داد و بیان داشت: این همکاری‌ها در راستای تهیه بانک اطلاعاتی غارهای استان بوشهر می‌تواند کمک بسیار خوبی باشد.