پرداخت 5200 میلیارد تومان یارانه حمایت از تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از جلسات اخیر هیئت وزیران، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از آماده شدن آیین نامه یارانه حمایت از تولید و قرار پرداخت 5200 میلیارد تومان در قالب این آئین نامه به منظور کمک به صنایع تولیدی توضیحاتی ارائه کرده بود.

پس از توضیح نوبخت، معاون اول رئیس جمهور از دبیر هیئت دولت خواست تا این آئین نامه با قید فوریت در یکی از جلسات آتی هیئت وزیران مطرح شود.

این رقم از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها (موضوع تبصره 21 قانون اجرای هدفمندی یارانه ها) در اختیار بخش‌های تولیدی قرار خواهد گرفت.