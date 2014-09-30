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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۶

جهانگیری دستور داد:

پرداخت 5200 میلیارد تومان یارانه حمایت از تولید

پرداخت 5200 میلیارد تومان یارانه حمایت از تولید

معاون اول رئیس جمهوری برای افزایش رونق اقتصادی دستور پرداخت 5200 میلیارد تومان یارانه حمایت از تولید را صادر کرد، همچنین از دبیر هیئت دولت خواست تا به سرعت آئین نامه حمایت از تولید در جلسه هیئت وزیران طرح شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از جلسات اخیر هیئت وزیران، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از آماده شدن آیین نامه یارانه حمایت از تولید و قرار پرداخت 5200 میلیارد تومان در قالب این آئین نامه به منظور کمک به صنایع تولیدی توضیحاتی ارائه کرده بود.

پس از توضیح نوبخت، معاون اول رئیس جمهور از دبیر هیئت دولت خواست تا این آئین نامه با قید فوریت در یکی از جلسات آتی هیئت وزیران مطرح شود.

این رقم از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها (موضوع تبصره 21 قانون  اجرای هدفمندی یارانه ها) در اختیار بخش‌های تولیدی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2381035

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