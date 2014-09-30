32 هزار هکتار مزارع شاهرود زیرکشت هستند/ پیگیری فرماندار برای تاسیس کمیته های گردشگری، صنعت و کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی در نخستین جلسه کمیته کشاورزی شهرستان شاهرود با هدف بررسی مشکلات بخش کشاورزی و هم اندیشی برای توسعه این بخش که با حضور تنی چند از مسئولان نهادهای اجرایی و فعالان این حوزه در فرمانداری شاهرود برگزار شد، با اعلام این مطلب که شاهرود قطب کشاورزی استان است، افزود: نقش اصلی در اقتصاد کشاورزی منطقه را کشاورزان شاهرودی ایفا می کنند.

وی با اشاره به این موضوع که از مجموع 41 هزار هکتار اراضی کشاورزی، 32 هزار هکتار در شهرستان زیرکشت هستند، تاکید کرد: 32 درصد از این اراضی تحت عنوان باغات و 66 درصد تحت کشت مزارع هستند.

کشاورزی، صنعت و گردشگری سه اصل اساسی در توسعه شهرستان شاهرود

مقام عالی دولت در شهرستان شاهرود افزود: امروز معتقدیم با توجه به تاکید های مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد تولید محور، توسعه کشاورزی باید در دستور کار قرار بگیرد.

هاشمی همچنین، کشاورزی، صنعت و گردشگری را سه اصل اساسی در توسعه شهرستان دانست و اظهار داشت: در این سه بخش باید کمیته هایی با حضور نخبگان و مدیران اداری برای هم اندیشی برای توسعه شکل بگیرد و باید برنامه ریزی برای برگزاری جلسات این کمیته ها در دستور کار قرار باشد.

وی با اشاره به جلسات کمیته کشاورزی شهرستان شاهرود، ادامه داد: این جلسات سبب هم اندیشی دو طرفه بین مسئولان و فعالان این بخش می شود که تداوم آن می تواند در ارتقاء سطح کشاورزی بسیار اثرگذار باشد.

وجود 341 هزار دام کوچک و بزرگ در شاهرود

معاون استاندار سمنان فرماندار ویژه شهرستان شاهرود همچنین با اشاره به محصولات تولیدی کشاورزی در شهرستان، اظهار داشت: شاهرود از پتانسیل بسیار بالایی در بحث تولید انگور، زرد آلو و گندم دارد.

هاشمی افزود: در شاهرود بالغ بر شش هزار گاو شیری، 18هزار گاو و گوساله، 311 هزار راس گوسفند، شش هزار نفر شتر و 796هزار زنبور عسل وجود دارد که باید این پتانسیل ها به نحو مطلوبی مدیریت شوند.

کشاورزی در شاهرود غیر علمی است

رئیس دانشکده کشاورزی شهرستان شاهرود نیز در ادامه این نشست با اشاره به غیر علمی بودن کشاورزی در شهرستان گفت: به جای نقدینگی در بخش کشاورزی باید به دنبال افزایش بها محصولات تولیدی بود.

دکتر عامریان ارتقاء کشاورزی را رمز موفقیت توسعه شهرستان دانست و تصریح کرد: تحقیقات در بخش کشاورزی باید اقتضا محور باشد و کشاورزان در این راستا مطالبات خود را مطرح کنند تا مسئولان و محققان برای آن برنامه ریزی کنند.

وی سلامت جامعه را در گرو بهره وری بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت: برای بهره وری باید تولیدات ارگانیک و صنایع تبدیلی مانند تولید چیپس از سیب زمینی در بحث کشاورزی مد نظر قرار بگیرند.

عدم خرید محصولات باغی توسط تنها کارخانه کنستانتره شاهرود

خنکال دبیر خانه کشاورز شهرستان شاهرود نیز در این نشست با اشاره به بهره برداری بهترین محصولات کشاورزی و باغی در شهرستان، گفت: یکی از مشکلات بخش تولیدات باغی ما، تعطیلی کارخانه کنستانتره است که امسال به دلیل گرما و خشکسالی و عدم خرید محصولات باغی توسط این کارخانه ضررهای چشم گیری به باغ داران منطقه وارد شد.

همچنین امیر آرین دیگر عضو خانه کشاورز شاهرود با اشاره به لزوم مکانیزه شدن کشاورزی شهرستان، اظهار داشت: در این راستا و بهبود اوضاع کشاورزی همکاری همه نهادهای اداری و اجرایی و همچنین مرکز تحقیقات کشاورزی می توانند بسیار تاثیرگذار باشند.