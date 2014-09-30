ترویج پوشش مناسب برای دختران نیازمند ارائه الگو است/اشتغال اولویت اول زنان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فرهمند پور ظهر سه شنبه در بازدید از نمایشگاه پوشش اسلامی اردبیل تصریح کرد: نمی توان از مردم انتظار داشت بدون اینکه فرایند تولید و مصرف به شکل مناسبی مدریت شود به پوشش مناسب راغب باشند.

وی افزود: تا زمانی که آثار تولیدی مناسبی ارائه نشود نمی توان از زنان و دختران انتظار داشت پوشش مناسب داشته باشند.

وی برگزاری نمایشگاه پوشش اسلامی را ایجاد فرصت جهت تولید کننده و مصرف کننده دانست و افزود: در این دست نمایشگاه ها فرصت مناسبی برای هر دو گروه فراهم می شود.

فرهمند پور با تاکید به سیاست توسعه نمایشگاه های پوشش اسلامی در استان ها ادامه داد: در عین حال سیاست وزرات کشور حمایت از تولید کنندگانی است که بتوانند نیاز جامعه را به شکل زیبا و متناسب تامین کنند.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده معتقد است بدون تقویت این روند امکان مدیریت مناسب وجود ندارد.

وی در ادامه صحبت های خود در واکنش به اظهاراتی مبنی بر شیوع افسردگی در بین زنان بیکار اضافه کرد: این طور نیست که هر کس بیکار است افسردگی و بیماری روحی روانی داشته باشد.

به گفته فرهمند فرد تحصیل کرده انتظار دارد بعد از طی مدارج تحصیلی به فرصت شغلی دست یابد و این مطالبه به حقی است که از سوی مسئولان دولتی نیز دنبال می شود.

اشتغال اولویت اول زنان نیست

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده با اذعان به نرخ قابل توجه بیکاری در کشور اضافه کرد: این نرخ در میان زنان تحصیل کرده به مراتب بیشتر است.

وی افزود: اما این به معنی این نیست که اشتغال در اولویت اول زنان است و بارها تاکید شده که اشتغال نباید اولویت اول زنان باشد.

فرهمند پور معتقد است اولویت اول برای بانوان فعالیت های مدنی و اجتماعی است و در اشتغال نیز باید متناسب با ظرفیت ها به مطالبه بانوان توجه شود.

سهم مدیریتی زنان در دولت اعتدال قابل دفاع است

این مسئول در پاسخ به سوالی در خصوص سهم اندک زنان در عرصه های مدیریتی در دولت یازدهم اضافه کرد: دولت یازدهم اهتمام به این موضوع دارد و خود رئیس جمهور نیز به این موضوع تاکید دارد.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده معتقد است در خود وزرات کشور فعالیت هایی نه قابل قبول اما قابل دفاع در این خصوص صورت گرفته است و در حال حاضر چهار فرماندار و بیشتر از آن بخشدار زن داریم.

وی افزود: با این وجود این سیاست به قوت خود باقی است و با توجه به تاکید دولت دنبال می شود.